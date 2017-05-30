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Президент Молдавии призвал Москву не поддаваться на "провокацию" с высылкой дипломатов

Международная панорама
30 мая, 15:12 дата обновления: 30 мая, 15:30 UTC+3

Игорь Додон заявил, что созовет заседание Совета безопасности, на котором потребует отчета от глав МИД и спецлсужб, которые причастны к высылке дипломатов

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Почуев/ТАСС

КИШИНЕВ, 30 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал руководство Российской Федерации не предпринимать поспешных решений в ответ на "провокацию" правящей проевропейской коалиции и правительства с высылкой российских дипломатов.

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"Я расцениваю действия правящей проевропейской коалиции и правительства в отношении российских дипломатов как провокацию с целью сорвать восстановление стратегического партнерства между нашими странами. Хочу обратиться к нашим российским партнерам: уважаемые друзья, в течении шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь на провокации. Ответные действия ударят по простым гражданам нашей страны, а не по авторам этих решений", - сказал на брифинге Додон.

Президент Молдавии сообщил, что созовет заседание Совета безопасности, на котором потребует отчета от глав МИД и спецлсужб, которые причастны к высылке дипломатов. Он дал понять, что за этой акцией стоит правящая в республике Демократическая партия Молдавии и ее "западные кураторы", которые, по его словам, озабочены наметившейся положительной динамикой в отношениях между Молдавией и Россией.

Додон выразил возмущение тем, что узнал об этом решении правительства от посла в Москве Андрея Негуцы. "Глава государства, председатель Совета безопасности должен узнавать об этом из-за границы? Я жду рапорты от авторов этого решения", - сказал Додон. По его словам, принявшие эти решения чиновники - глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур и руководитель Службы информации и безопасности Михай Балан - "будут наказаны".

В понедельник молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что пятеро дипломатов посольства РФ в Молдавии объявлены персонами нон грата.

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