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CNN: у США есть запись разговора официальных лиц РФ о компромате на Трампа

Международная панорама
30 мая, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

По данным источников телеканала, информация носила финансовый характер

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Американские спецслужбы в период предвыборной президентской кампании в США в 2016 году перехватили разговор между российскими официальными лицами, в ходе которого обсуждалась информация о нынешнем американском лидере Дональде Трампе и его помощниках, носившая потенциально порочащий характер, утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывших сотрудников разведки и источник в Конгрессе США.

Один из них заявил, что информация, которая якобы обсуждалась в ходе записанного разговора, носила финансовый характер. Содержание беседы создало у сотрудников американской разведки впечатление, что россияне "считали, что у них есть возможность оказывать влияние на администрацию при помощи порочащей информации", заявил источник CNN.

В то же время другой источник заявил, что "русские, возможно, преувеличивали свое представление о возможности оказывать влияние".

"Речь идет о еще одном раунде не соответствующих действительности и неподтвержденных заявлений, сделанных анонимными источниками, чтобы бросить тень на президента, - заявил CNN сотрудник пресс-службы Белого дома. - На самом деле обзор доходов президента за последние десять лет показывает, что он не имел практически никаких финансовых связей (с Россией - прим. ТАСС). Кажется, политические противники президента готовы пойти на все, чтобы постоянно повторять свои фальшивые утверждения, в том числе путем незаконных утечек конфиденциальных материалов. Все это льет воду на мельницу наших противников и создает угрозу для страны".

Официальные представители спецслужб США отказались комментировать утверждения источников CNN.

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