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В США законодатели направили повестку юрисконсульту Трампа

Международная панорама
30 мая, 22:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Повестка касается расследования, которое проводится в спецкомитетах по разведке обеих палат Конгресса США

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НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил повестку личному юрисконсульту американского президента Дональда Трампа Майклу Коэну, который ранее отказался добровольно рассказать законодателям о возможных контактах с лицами, связанными с властями РФ. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По сведениям его источника, повестка касается расследования, которое проводят законодатели в спецкомитетах по разведке обеих палат Конгресса США. Коэн ранее заявил телеканалу ABC, что отверг полученное им приглашение добровольно прийти в указанные органы, чтобы ответить на вопросы сенаторов и конгрессменов.

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ABC отмечает, что Коэн входит в ближайшее окружение Трампа. Адвокат участвовал в нескольких разбирательствах между республиканцем и некоторыми СМИ, писавшими о нем в негативном ключе. Коэн также помогал Трампу в проведении предвыборной кампании в 2016 году.

Коэн стал фигурантом целого ряда политических скандалов. Газета The New York Times ранее в этом году утверждала, что адвокат передал в Белый дом разработанные украинским депутатом предложения по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также по отмене антироссийских санкций. Сам юрисконсульт это отрицал.

Адвокат также упоминался в опубликованных в январе сетевым изданием BuzzFeed материалах о Трампе. В них утверждалось, что Коэн во время президентской гонки координировал усилия с некими "российскими агентами", для встречи с которыми он якобы ездил прошлым летом в Прагу. Сразу после публикации юрист документально доказал, что находился тогда не в Чехии, а в Калифорнии, а в Праге вообще не бывал. Тем не менее объясняться по этому поводу ему пришлось и с ближайшими помощниками президента страны, и с ним самим. Юрисконсульт заявил, что подаст на BuzzFeed в суд.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его помощникам связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

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