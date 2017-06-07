Экс-директор разведки США: Уотергейтский скандал бледнеет в сравнении с действиями Трампа

СИДНЕЙ, 7 июня. /ТАСС/. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер утверждает, что президент Дональд Трамп передал России секретную информацию, совершив даже более серьезное нарушение закона, чем то, которое привело в 1970-х годах к Уотергейтскому скандалу и отставке президента Ричарда Никсона. Специалист, курировавший до недавнего времени все американские разведывательные службы, высказал такое мнение во время поездки в Канберру.

Комментируя в беседе с журналистами сообщения о том, что, заняв свой пост, Трамп решил наладить отношения с Россией, несмотря на якобы попытки последней вмешиваться в выборы в США, Клэппер назвал это "непостижимым". "Последующие действия (Трампа), обмен с русскими важной разведывательной информацией, поставивший под угрозу ее источник, демонстрируют либо его беспечность, либо неуважение (к разведке), что в любом случае вызывает серьезные проблемы", - цитирует Клэппера агентство Reuters.

"Думаю, что Уотергейтский скандал действительно бледнеет в сравнении с тем, с чем мы сталкиваемся сейчас", - заявил экс-директор нацразведки США, говоря о встрече Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Газета The Washington Post утверждала со ссылкой на свои источники, что глава американской администрации поделился с российским гостем полученной от Израиля закрытой информацией по вопросам борьбы с терроризмом. В Белом доме и в МИД РФ отвергли эти подозрения, заявив, что никаких секретов Трамп никому не раскрывал, а обсуждение сторонами контртеррористической проблематики было вполне уместным.

Ранее ситуацию внутри администрации Трампа сравнивали с Уотергейтским скандалом некоторые американские законодатели, причем не только представители оппозиционной Демократической партии, но и республиканцы, включая сенатора Джона Маккейна. Поводом для этого послужило также сообщение газеты The New York Times о том, что Трамп перед увольнением директора ФБР Джеймса Коми просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Коми выступит 8 июня в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях, где будут обсуждаться все эти вопросы.

Уотергейтский скандал был "раскручен" журналистами The Washington Post после того, как в 1972 году во время предвыборной кампании в США в штаб-квартире Демократической партии, расположенной в столичном отеле "Уотергейт", были арестованы взломщики, пытавшиеся установить подслушивающие устройства. В результате расследования инцидента нити потянулись к президенту Никсону, который в 1974 году был вынужден уйти в отставку под угрозой импичмента. Лишь в 2005 году стало известно, что главным источником информации репортеров The Washington Post под псевдонимом Глубокая глотка был высокопоставленный сотрудник ФБР Марк Фелт.