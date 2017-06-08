Чад отозвал посла из Катара на фоне дипломатического кризиса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Чад отозвал своего посла из Катара на фоне дипломатического кризиса в отношениях этой арабской страны с Саудовской Аравией, Египтом и рядом других государств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел африканской страны.

"Правительство Чада призывает все заинтересованные государства к диалогу с целью разрешения кризиса и призывает Катар соблюдать свои обязательства и положить конец подходам, которые могут создать угрозу для сплоченности государств региона и мира во всем мире", - говорится в заявлении МИД.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания понизила уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

7 июня об отзыве своего посла из Катара заявил Сенегал. С осуждением политики Дохи выступил Габон.