В Катаре исключили военное решение кризиса с арабскими государствами

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Руководство Катара исключает военный сценарий разрешения кризиса с арабскими государствами. Об этом заявил глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает телеканал Al Mayadeen.
"У этой проблемы никогда не будет военного решения", - приводит телеканал слова министра, указавшего, что дипломатический выход из кризиса остается предпочтительным вариантом.
Говоря о дипломатическом скандале между Дохой и соседними государствами Персидского залива он подчеркнул, что Катар "до сих пор не получил четких требований" для восстановления отношений. Он также отметил, что конфликт в зоне Залива "угрожает стабильности всего региона".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.