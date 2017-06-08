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В Катаре исключили военное решение кризиса с арабскими государствами

Международная панорама
8 июня, 17:15 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также добавил, что его страна до сих пор не получила четких требований для восстановления отношений

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Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

© REUTERS/Maxim Shemetov

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Руководство Катара исключает военный сценарий разрешения кризиса с арабскими государствами. Об этом заявил глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает телеканал Al Mayadeen.

"У этой проблемы никогда не будет военного решения", - приводит телеканал слова министра, указавшего, что дипломатический выход из кризиса остается предпочтительным вариантом.

Говоря о дипломатическом скандале между Дохой и соседними государствами Персидского залива он подчеркнул, что Катар "до сих пор не получил четких требований" для восстановления отношений. Он также отметил, что конфликт в зоне Залива "угрожает стабильности всего региона".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

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