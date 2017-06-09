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Sky: Великобританию ожидает "подвешенный парламент"

Международная панорама
9 июня, 6:40 дата обновления: 9 июня, 6:47 UTC+3

По данным телеканала, консерваторы могут гарантировать себе от 315 до 325 депутатских мандатов в 650-местной палате

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ЛОНДОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Великобританию ожидает так называемый подвешенный парламент, когда ни одна из партий не будет иметь более половины голосов в Палате общин, нижней палате законодательного органа. Об этом говорится в обновленном прогнозе, распространенном телеканалом Sky News.

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По его данным, правящая Консервативная партия находится на пути к тому, чтобы гарантировать себе от 315 до 325 депутатских мандатов в 650-местной палате. Для того, чтобы сформировать правительство большинства без оглядки на другие партии, требуется 326 мандатов.

Эксперты телеканала не исключили, что при определенных раскладах консерваторы все-таки смогут управлять страной, однако в принципиальном аспекте премьер-министр и лидер тори Тереза Мэй "проиграла эти выборы с учетом затеянной ею авантюры". Именно так Sky News оценил саму идею досрочных выборов с учетом полученных результатов. Дело в том, что у Мэй была перспектива в течение еще трех лет управлять страной при поддержке парламентского большинства, а теперь она получила "подвешенный парламент".

По итогам подсчета примерно 90% голосов избирателей, оппозиционная Лейбористская партия уже получила больше депутатских мандатов, чем имела в парламенте прежнего созыва. Раньше лейбористы имели в Палате общин 229 мест, а к данному моменту завоевали уже 237.

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