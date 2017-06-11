Могерини: Евросоюз не должен превращаться в военный альянс

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Евросоюз должен усилить свои возможности в области обороны, но не вставать на путь превращения в военный альянс. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Нужно четко указать, что ЕС не превращается в военный альянс. Мы должны укрепить наши военные возможности без изменения нашей природы. Мы не размышляем о коллективной обороне, не развиваем европейскую армию, а просто говорим, что у ЕС есть средства, в том числе финансовые, которые позволяют странам-членам лучше развиваться в плане обороны, а не только безопасности, с помощью комбинации военных и гражданских инструментов", - указала она на панельной дискуссии в рамках открывшегося в воскресенье форума по внешней политике в резиденции президента Финляндии "Култаранта".
"Повышение расходов на безопасность - это национальный выбор. Даже если уровень инвестиций останется таким, как есть, путь для максимизации эффекта (оборонных возможностей отдельных стран ЕС) идет через усиленную координацию в ЕС", - подчеркнула Могерини.
Она добавила, что ЕС при этом продолжит быть партнером НАТО.