СМИ: "Республика на марше" Макрона лидирует в первом туре парламентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Политическое движение "Республика на марше", сформированное вокруг президента Франции Эмманюэля Макрона, лидирует в большинстве избирательных округов по итогам состоявшегося 11 июня голосования в первом туре выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента республики. Такие предварительные данные после закрытия избирательных участков огласил телеканал BFMTV.

Согласно этой оценке, "Республика на марше" вместе с союзным ей центристким "Демократическим движением" набирает в общей сложности 32,6% голосов. Второе место занимает правоцентристская партия "Республиканцы", выступающие в альянсе с Союзом демократов и независимых. Их результат - 20,9%. На третьей строчке располагается "Национальный фронт", получающий 13,1%.

Левые партии оказываются в меньшинстве. Леворадикальное движение "Неподчинившаяся Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном набирает 11% и располагается на четвертой строчке. Находившаяся с 2012 по 2017 годы у власти Социалистическая партия с союзниками по левому флангу терпит в большинстве округов поражение - в ее активе сейчас 9%.

По данным МВД республики, общая явка составила 48,4% от числа зарегистрированных избирателей. Впервые в первом туре на участки для голосования пришли менее половины избирателей. Это беспрецедентно низкий уровень активности избирателей на парламентских выборах с 1958 года.

Тенденция на снижение интереса французов к парламентским выборам устойчива на протяжении последних двух десятилетий, однако до сих пор этот показатель колебался на уровне 60%. Так, на парламентских выборах 2002 года в первом туре проголосовали 64,41% избирателей, в 2007 году - 60,44%. На предыдущих выборах явка в первом раунде составила 57,22% - это был до сих пор самый низкий результат для французских парламентских выборов.

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за выход в решающий раунд, который намечен на 18 июня, ведут 7877 кандидатов, представляющих различные партии и предвыборные блоки.

Голосование в первом туре проходило на территории европейской части республики с 08:00 (09:00 мск) до 20:00 (21:00 мск). В общей сложности по стране работали 67 тыс. избирательных участков. Голосование на большей части заморских территорий состоялось 10 июня.