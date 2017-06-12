Французские избиратели обеспечили два рекорда на всеобщих выборах

Второе воскресенье лета 2017 года войдет в современную политическую историю Франции благодаря двум установленным рекордам.

По оценкам социологических служб, первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) отмечен самой низкой активностью французов на всеобщих выборах за последние шесть десятилетий. В голосовании участвовали 49 % избирателей. Этот результат на восемь пунктов меньше, чем в первом туре парламентских выборов 2012 года. По сравнению с первым туром президентских выборов в апреле, снижение активности составляет почти 30 пунктов.

Наибольшего успеха добилось движение "Республика на марше", чья история во французской политике насчитывает чуть более года. Это объединение сторонников нового президента республики Эмманюэля Макрона завоевало 32,6 % голосов. Такой результат позволяет президентской партии в случае его подтверждения во втором туре рассчитывать на абсолютное большинство мест - от 415 до 445 - в нижней палате, насчитывающей 577 депутатов.

Не голосовал каждый второй

Таким образом, от голосования воздержался каждый второй из 47 млн французских избирателей. Оживленно было на избирательных участках в сельских департаментах Франции, жители которых ближе к своим избранникам, рассказал корр. ТАСС аналитик Кристоф Баго. Наименее активными оказались столица Париж, ее пригороды, департаменты юга Франции.

Погода вновь поспорила с электоральной демократией. В Марселе, крупнейшем порту Средиземноморья, в жаркий день многие избиратели, как свидетельствовали кадры телевидения, выбрали пляж.

Тенденция последних 20 лет

Но главную роль, безусловно, сыграли политические причины. Падение активности избирателей на парламентских выборах - это устойчивая тенденция последних двух десятилетий, напомнил Баго.

Выборы в парламент, который избирается, равно как глава государства, на пять лет, проводятся спустя месяц после президентских. В этом году электорат явно устал от необычайно интенсивного и драматического президентского избирательного марафона. Многие избиратели не были готовы принести в жертву на алтарь политики в общей сложности четыре выходных (и президентские, и парламентские выборы проводятся в два тура). Прологом многомесячной кампании стали праймериз, которые провели ведущие партии - "Республиканцы", объединяющие правоцентристов, и Соцпартия, контролировавшая парламент в правление президента- социалиста Франсуа Олланда.

Курс - обновление

Последовавший президентский марафон, за бортом второго тура которого остались ведущие партии, радикально изменил расстановку сил. С политической сцены сошли Франсуа Олланд, отказавшийся от планов переизбрания на президентский пост, бывшие премьеры Франсуа Фийон и Манюэль Вальс, не добившиеся успеха в споре за Елисейский дворец. Второй тур президентских выборов перечеркнул президентские надежды лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Встав у руля страны в мае, 39-летний Эмманюэль Макрон обещал французскому обществу "курс обновления". Его победа (66,1 % голосов избирателей) вызвала раскол в рядах политических соперников. Часть реформаторски настроенных социалистов и правоцентристов примкнули к президентскому лагерю.

14 кандидатов на каждый мандат

На выборах в Национальное собрание "Республика на марше" выдвинула собственных кандидатов, большинство из которых ранее никогда не избирались в парламент или другие институты власти. По крайней мере, для части избирателей, достаточно трудно привыкнуть к усилившейся в политике многоголосице. Во многих округах лишились "политических тяжеловесов" - ветеранов парламента, решивших не баллотироваться вновь после многих лет работы в законодательном корпусе.

Обновление сопровождается пришествием в политику новых фигур. "Я с трудом смогла решить, кому отдать голос", - призналась молодая француженка, долго изучавшая список из 24 кандидатов в столичном округе. На каждый избирательный округ пришлось в среднем по 14 претендентов на мандат, а в некоторых - до трех десятков.

Гарант интересов

С самого начала своего срока полномочий Макрон стремился акцентировать роль главы государства как президента всех французов и гаранта интересов Франции в окружающем мире. Особое внимание новый руководитель Французской Республики уделил вопросам внешней политики. В этот период он встречался в Брюсселе с президентом США Дональдом Трампом и принимал в Версале в качестве своего первого иностранного гостя президента России Владимира Путина.

В Елисейский дворец Макрон пришел в итоге стремительной политической карьеры: президентский советник на протяжении двух лет и министр экономики в течение такого же срока, он никогда не баллотировался в парламент. Его легитимность - это не мандат какой-либо конкретной политической партии, а воля большинства французских избирателей, проголосовавших за него во втором туре президентских выборов.

Парламент, считает Макрон, придерживающийся во взглядах на институты Пятой республики концепции ее основателя - генерала де Голля, должен в первую очередь поддерживать президента.

Доверие президента

Отнюдь не связана напрямую с парламентскими выборами и судьба премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Назначенный на свой пост 15 мая, на другой день после инаугурации Эмманюэля Макрона, 46-летний Филипп, в недавнем прошлом - депутат парламента от "Республиканцев" и мэр Гавра - не баллотировался сейчас в Национальное собрание.

В президентской республике, идее которой привержен Макрон, источником легитимности для главы правительства служит в первую очередь доверие президента. Премьер считает, что в итоге ожидаемой победы "Республики на марше" новое Национальное собрание будет олицетворять "сильную и единую республику". В своем выступлении он поблагодарил силы правопорядка за обеспечение безопасности выборов.

Выборы подтвердили реконфигурацию французской политической жизни. "Национальный фронт" Марин Ле Пен, бывшей соперницей Макрона во втором туре президентских выборов, получил всего 13% голосов. Это лишило партию Ле Пен возможности претендовать на роль ведущей оппозиционной силы. Мажоритарная система не позволит ее сторонникам, судя по всему, даже сформировать свою фракцию в нижней палате парламента, для которой необходимо завоевать 15 мандатов.

Роль главной оппозиции будет по-прежнему принадлежать "Республиканцам". Эта правоцентристская партия, возглавляемая сенатором Франсуа Баруэном, получила чуть более 20% голосов, фактически повторив результат своего кандидата на президентских выборах Франсуа Фийона. Вместе с политическим партнером - Союзом демократов и независимых "Республиканцы" могут завоевать 80-100 мандатов в Национальном собрании.

От рычагов власти полностью оттеснены социалисты Бенуа Амона. Они смогли завоевать в воскресенье только 9% голосов.

"Первый тур отмечен безусловным продвижением позиций партии президента Макрона", - подвел итоги лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. В первом туре он заручился поддержкой 11% избирателей.

Впереди - второй тур выборов в Национальное собрание, который пройдет 18 июня. Удастся ли политическим партиям мобилизовать на выборы больше избирателей и укрепить легитимность будущего состава нижней палаты парламента? Для ответа на этот вопрос в распоряжении власти и оппозиции - одна неделя.

Дмитрий Горохов