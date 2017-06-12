Меркель поздравила Макрона с успехом его партии в первом туре парламентских выборов

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эмманюэля Макрона с успехом его движения "Республика на марше" в первом туре парламентских выборов во Франции. Об этом сообщил в Twitter ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт, передает агентство AFP.
Kanzlerin #Merkel:Mein herzlicher Glückwunsch an @EmmanuelMacron zum großen Erfolg seiner Partei im 1. Wahlgang. Starkes Votum für Reformen.— Steffen Seibert (@RegSprecher) 11 June 2017
"Мои искренние поздравления Эмманюэлю Макрону с большим успехом его партии в первом туре. Это голоса за реформы", - говорится в сообщении.
Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 11 июня. Согласно предварительным данным, лидируют кандидаты от президентского движения "Республика на марше" и их союзники-центристы из "Демократического движения". Второе место по числу выигранных округов занимает правоцентристская партия "Республиканцы", выступающая в альянсе с "Союзом демократов и независимых". На третьей строчке - "Национальный фронт".
Второй тур состоится 18 июня.