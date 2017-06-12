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Меркель поздравила Макрона с успехом его партии в первом туре парламентских выборов

Международная панорама
12 июня, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 11 июня

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Франции Эмманюэля Макрона с успехом его движения "Республика на марше" в первом туре парламентских выборов во Франции. Об этом сообщил в Twitter ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт, передает агентство AFP.

"Мои искренние поздравления Эмманюэлю Макрону с большим успехом его партии в первом туре. Это голоса за реформы", - говорится в сообщении.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 11 июня. Согласно предварительным данным, лидируют кандидаты от президентского движения "Республика на марше" и их союзники-центристы из "Демократического движения". Второе место по числу выигранных округов занимает правоцентристская партия "Республиканцы", выступающая в альянсе с "Союзом демократов и независимых". На третьей строчке - "Национальный фронт".

Второй тур состоится 18 июня.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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