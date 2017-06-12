Движение Макрона и союзники набирают более 32,32% в первом туре парламентских выборов

ПАРИЖ, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Движение "Республика на марше" президента Франции Эмманюэля Макрона вместе с союзниками-центристами набирает в общей сложности 32,32% голосов по итогам состоявшегося в воскресенье первого тура выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента. Такие данные обнародовало МВД республики по итогам подсчета 100% бюллетеней.

По данным министерства, кандидаты от "Республики на марше" в целом по стране получили 28,21% или 6,39 млн голосов. Объединившиеся с ними перед выборами центристы из "Демократического движения" министра юстиции Франсуа Байру в свою очередь набрали 4,11% или 932 тыс. голосов. Вместе они имеют все шансы на получение абсолютного большинства мест в нижней палате по итогам выборов - согласно прогнозам, их предвыборный блок может заполучить более 400 из 577 депутатских кресел.

Второй результат - у правоцентристской партии "Республиканцы", состоящего с ними в альянсе "Союза демократов и независимых" и других союзных партий. По данным МВД, вместе они набирают 21,56% или 4,87 млн голосов.

"Национальный фронт" Марин Ле Пен получили в целом по стране поддержку 13,2% избирателей, вступившее с ним в альянс движение "Вставай, Франция" показало результат 1,17%. На двоих у них в общей сложности 3,25 млн голосов.

Леворадикалы из движения Жан-Люка Меланшона "Неподчинившаяся Франция" получили 11,02% или 2,49 млн голосов. Сотрудничающая с ними Французская коммунистическая партия набрала 2,72% или 615 тыс. голосов.

Утратившая большинство бывшая правящая Социалистическая партия совместно с союзниками из Левой радикальной партии, других левых партий и "зелеными" набирают 13,81% или 3,11 млн голосов.

Выборы в парламент

Выборы в Национальное собрание во Франции проходят в два тура по мажоритарной системе. Борьбу за вели 7877 кандидатов, представляющие различные партии и предвыборные блоки.

По итогам первого тура определилась судьба лишь трех из 577 депутатских мандатов.

По одному креслу, набрав больше половины голосов на своих участках, получили кандидаты от "Республики на марше", Союза демократов и независимых и один представитель левых сил.

В остальных округах борьба продолжится во втором туре, который состоится 18 июня.