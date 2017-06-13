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Переговоры по Brexit начнутся на следующей неделе

Международная панорама
13 июня, 21:28 дата обновления: 13 июня, 21:48 UTC+3

Премьер-министр Тереза Мэй выразила надежду, что стороны добьются такого соглашения, которое будет в интересах не только Великобритании, но и остальных 27 членов ЕС

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ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС начнутся на следующей неделе. Об этом сообщила во вторник в Париже британский премьер-министр Тереза Мэй по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я подтвердила президенту Макрону, что график переговоров по Brexit не изменился, они начнутся на следующей неделе", - сказала Мэй. "Я надеюсь, что мы добьемся такого соглашения, которое будет в интересах не только Великобритании, но и остальных 27 членов ЕС", - добавила британский премьер.

Изначально планировалось, что переговоры по условиям "развода" Лондона и Брюсселя начнутся 19 июня. На этой неделе британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис не исключил, что их начало может быть задержано на несколько дней.

При этом Мэй обратила внимание на то, что "среди жителей Великобритании есть единство, когда речь заходит о целях Brexit". "Мы нацелены на то, чтобы установить отношения тесного и особого партнерства с ЕС, мы хотим, чтобы ЕС оставался сильным", - добавила она.

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