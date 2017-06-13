Переговоры по Brexit начнутся на следующей неделе

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ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС начнутся на следующей неделе. Об этом сообщила во вторник в Париже британский премьер-министр Тереза Мэй по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Я подтвердила президенту Макрону, что график переговоров по Brexit не изменился, они начнутся на следующей неделе", - сказала Мэй. "Я надеюсь, что мы добьемся такого соглашения, которое будет в интересах не только Великобритании, но и остальных 27 членов ЕС", - добавила британский премьер.
При этом Мэй обратила внимание на то, что "среди жителей Великобритании есть единство, когда речь заходит о целях Brexit". "Мы нацелены на то, чтобы установить отношения тесного и особого партнерства с ЕС, мы хотим, чтобы ЕС оставался сильным", - добавила она.