США обвинили КНДР в осуществлении хакерских атак с 2009 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали во вторник совместное предупреждение, в котором обвинили КНДР в осуществлении с 2009 года кибератак на объекты Соединенных Штатов и по всему миру, а также заявили о возможности новой угрозы. Согласно информации, размещенной на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США (US-CERT), за атаками стоит группа хакеров из северокорейского правительства, которую американские власти называют Hidden Cobra ("Скрытая кобра").

"С 2009 года члены Hidden Cobra применяли свои возможности для того, чтобы нацеливаться и ставить под угрозу ряд жертв", - говорится в предупреждении. Согласно ему, целями "кибер-деятелей северокорейского правительства" были СМИ, объекты аэрокосмической и финансовой сферы, а также ключевая инфраструктура в США и по всему миру.

В предупреждении также говорится о том, что "по оценкам министерства внутренней безопасности и ФБР, члены Hidden Cobra продолжат прибегать к кибероперациям для продвижения военных и стратегических целей своего правительства".

В понедельник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса, что Пхеньян "продемонстрировал готовность использовать вредоносное" программное обеспечение для кибератак "против государств и промышленной сферы". Он также добавил, что эти действия "дестабилизируют регион и создают растущую угрозу" для США и их союзников.

В мае агентство Reuters со ссылкой на бывшего северокорейского профессора информатики Ким Хын Квана сообщило, что одно из спецподразделений разведки КНДР организовало хакерские атаки на ряд организаций в США, Южной Корее и других странах.