Крупный пожар в Лондоне может отсрочить старт переговоров по Brexit

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ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Крупный пожар в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона может стать причиной задержки объявления о заключении соглашения между Консервативной партией с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии и отсрочить старт переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщила вещательная корпорация "Би-би-си".
По ее данным, переговоры консерваторов с ДЮП Северной Ирландии продолжаются, обе стороны близки к достижению соглашения, однако какие-либо заявления политиков на фоне чрезвычайного происшествия в британской столице представляются сейчас неуместными. Таким образом обнародование результатов достигнутой сделки может быть отложено до следующей недели, что может привести "к задержке старта переговоров с Брюсселем о Brexit", информирует "Би-би-си".
Британские консерваторы 14 июня возобновили переговоры с ДЮП по вопросу заключения соглашения о поддержке правительства меньшинства тори в Палате общин. По данным источника агентства Reuters, сделка между партиями может быть заключена "в ближайшее время".
Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин. Премьер-министр Соединенного Королевства и лидер консерваторов Тереза Мэй сформировала в воскресенье правительство меньшинства, начав параллельно переговоры с ДЮП.
Первые сообщения об инциденте в жилом доме Grenfell Tower поступили в пожарную службу Лондона в 00:54 (01:54 мск). В результате пожара погибли шесть человек, более 50 пострадавших доставлены в больницы.