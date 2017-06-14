DM: причиной пожара в лондонской высотке мог стать неисправный холодильник

ЛОНДОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Причиной пожара в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower в британской столице мог стать неисправный холодильник.

Об этом сообщает газета Daily Mail.

Издание ссылается на слова соседки одного из выживших в результате пожара. Тот сообщил, что "его холодильник взорвался" перед тем, как огонь охватил 24-этажное здание, в котором проживали около 120 семей.

"Это все произошло прямо рядом с ним. Он был сильно удивлен, как быстро распространился огонь", - цитирует газета 38-летнюю Самиру Ламрани. В пожарной службе Лондона тем временем считают преждевременным озвучивать какие-либо версии произошедшего.

По данным столичной полиции, в результате пожара погибли шесть человек. При этом не исключается, что число жертв возрастет.

Daily Mail в свою очередь информирует о том, что жертвами могли стать десятки человек.

Издание описывает, как жильцы дома, расположенного в районе Северный Кенсингтон, пытались спастись из горящего здания. Со ссылкой на очевидцев оно информирует, что некоторые из них спускались по веревкам из своих квартир, а кто-то выпрыгивал их окон.

Первые сообщения об инциденте в Grenfell Tower поступили в пожарную службу Лондона в 00:54 (01:54 мск). Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По данным пожарных, угрозы обрушения здания на данный момент нет. Его тушение продолжается, все примыкающие к зданию улицы перекрыты для движения транспорта.