Пентагон: США не хотят конфликтов в Сирии, но будут защищать себя и партнеров при угрозе

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к возникновению конфликтов в Сирии, однако намерены защищать себя или своих партнеров в случае возникновения угрозы. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Министерства обороны США капитан 1-го ранга ВМС Джефф Дэвис, комментируя заявление Минобороны РФ о том, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России.

"Мы в курсе этих российских заявлений. Мы не стремимся к конфликту ни с одной стороной в Сирии, кроме (запрещенной в РФ террористической организации) "Исламского государства". Тем не менее мы без сомнения будем защищать себя и своих партнеров в случае возникновения угрозы", - сказал представитель оборонного ведомства, слова которого приводит газета Washington Examiner.

После того, как самолетом ВВС США был сбит сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.