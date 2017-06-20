Власти Ирана назвали ракетный удар в Сирии малой частью действий страны против террористов

ТЕГЕРАН, 20 июня. /ТАСС/. Ракетный удар, нанесенный 18 июня вооруженными силами Ирана по объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, - это "лишь весьма незначительная часть реакции Ирана на деятельности террористов и их покровителей". Об этом заявил во вторник агентству IRNA министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

"Оборонная доктрина Исламской Республики предусматривает самое решительное и максимально эффективное реагирование на всевозможные вывозы и угрозы, исходящие как из нашего региона, так и из-за его пределов", - указал министр.

Говоря о ракетном потенциале страны, генерал Дехган отметил, что за последние три года военно-промышленным комплексом Ирана были реализованы "серьезные и масштабные программы в области создания баллистических и крылатых ракет высокой точности и повышенного разрушающего действия". "Эти ракеты уже переданы в войска", - подчеркнул глава Минобороны страны. По его словам, "никакие санкции не смогут повлиять на волю иранского народа укреплять обороноспособность своей страны".

В ночь с 18 на 19 июня Иран нанес ракетный удар по позициям и объектам ИГ в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. С баз Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) в провинциях Керманшах и Курдистан были выпущены шесть баллистических ракет класса "земля - земля" средней дальности, которые, как утверждают иранские военные источники, "с высокой точностью поразили места скопления террористов, их командные пункты и пункты обеспечения".

Как заявило командование КСИР, ракетный удар стал "сокрушительным ответом" на преступления, совершенные террористами 7 июня в Тегеране. В результате террористических нападений на иранский парламент и на мавзолей имама Хомейни погибли 18 человек, около 50 получили ранения.