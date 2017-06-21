Bloomberg: Иванку Трамп с мужем пригласили посетить Китай до визита президента США

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, который является старшим советником главы государства, якобы пригласили посетить Китай до предполагаемого визита в КНР Дональда Трампа. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

По его информации, полученной от должностных лиц США и Китая, поездка Иванки Трамп должна состоятся позднее в текущем году и может быть посвящена подготовке визита Трампа в КНР. Кто именно пригласил дочь президента, агентство не уточняет.

По данным должностных лиц США и Китая, 18 июня Иванка с мужем провели приватную встречу в Вашингтоне с новым американским послом в КНР Терри Брэнстедом, прежде оказавшим содействие укреплению отношений двух государств. Брэнстед планирует вылететь из США 23 июня и после краткой остановки на Гавайях прибыть в Пекин на следующей неделе.

Ранее Иванка Трамп посещала посольство КНР в Вашингтоне по случаю празднования Нового года по лунному календарю. Дочь Иванки - Арабелла Кушнер - спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина во время его визита в США в начале апреля.

Иванка Трамп, как и ее супруг, занимает должность помощника американского лидера. До инаугурации отца она выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала Трампу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях.

Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим Иванка занимала должность одного из трех вице- президентов компании Trump Organization ("Трамп организейшн"), специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства его дочь заявила о своем решении уйти в отставку с поста в семейной компании.