Мэй обещала вывести Великобританию из ЕС, прислушиваясь ко всем заинтересованным сторонам

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ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала осуществить "гладкий и организованный" выход страны из ЕС, прислушиваясь к мнению всех заинтересованных сторон. Об этом говорится в ее электронном письме, направленном представителям политического истеблишмента страны перед тронной речью королевы Елизаветы II, которая огласит в британском парламенте основные положения двухлетней программы правительства.
"Поскольку это будет правительство, которое советуется и прислушивается, мы четко даем понять, что мы хотим провести Brexit, сотрудничая с парламентом, с деловыми кругами, с администрациями автономных частей страны и другими, чтобы обеспечить гладкий и организованный выход", - приводит выдержки из этого письма газета Financial Times.
По словам Мэй, первостепенная задача кабинета заключается в том, чтобы "осуществить Brexit правильным образом". "Это означает заключение такого соглашения, которое обеспечит выполнение итогов прошлогоднего референдума и получит максимальную общественную поддержку", - пояснила премьер.
Мэй заявила, что возглавляемое ей правительство намерено не только достичь наиболее выгодного соглашения с ЕС об условиях Brexit, но и укрепить экономику, создать более справедливое общество, повысить статус страны на мировой арене и сплотить население.