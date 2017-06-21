Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй обещала вывести Великобританию из ЕС, прислушиваясь ко всем заинтересованным сторонам

Международная панорама
21 июня, 3:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании добавила, что ее правительство намерено не только достичь наиболее выгодного соглашения с ЕС об условиях Brexit, но и укрепить экономику

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© Jonathan Brady/PA via AP

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала осуществить "гладкий и организованный" выход страны из ЕС, прислушиваясь к мнению всех заинтересованных сторон. Об этом говорится в ее электронном письме, направленном представителям политического истеблишмента страны перед тронной речью королевы Елизаветы II, которая огласит в британском парламенте основные положения двухлетней программы правительства.

"Поскольку это будет правительство, которое советуется и прислушивается, мы четко даем понять, что мы хотим провести Brexit, сотрудничая с парламентом, с деловыми кругами, с администрациями автономных частей страны и другими, чтобы обеспечить гладкий и организованный выход", - приводит выдержки из этого письма газета Financial Times.

По словам Мэй, первостепенная задача кабинета заключается в том, чтобы "осуществить Brexit правильным образом". "Это означает заключение такого соглашения, которое обеспечит выполнение итогов прошлогоднего референдума и получит максимальную общественную поддержку", - пояснила премьер.

Мэй заявила, что возглавляемое ей правительство намерено не только достичь наиболее выгодного соглашения с ЕС об условиях Brexit, но и укрепить экономику, создать более справедливое общество, повысить статус страны на мировой арене и сплотить население.

Смотрите также

Мэй: британо-ирландская граница после Brexit должна быть как можно менее заметной

ЕС и Лондон согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров по Brexit

СМИ: большинство британцев поддерживают проведение второго референдума по Brexit

Глава МИД ФРГ: "мягкий" Brexit возможен при сохранении свободы передвижения рабочей силы

Reuters: парламент Британии рассмотрит Brexit в рамках специальной двухлетней сессии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
2
Порошенко заявил Мэттису, что со времен службы в Советской армии мечтал быть в Пентагоне
3
Рэпер Prodigy скончался в Лас-Вегасе
4
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
7
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"
Темы дня
Загрузка...
Реклама