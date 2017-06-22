СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США в 2007 году израсходовало $94 млн на закупку для полиции Афганистана камуфляжной формы, предназначенной для действий в лесной местности, хотя растительностью в этой стране покрыто от силы 2% территории. Об этом сообщил в среду американский журнал Newsweek.

Он изложил новый доклад аппарата генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко. Согласно ему, Пентагон приобрел за упомянутую выше сумму у компании HyperStealth свыше 1,3 млн комплектов камуфляжной формы и дополнительно более 88 тыс. пар штанов.

Характерно то, что при выборе вида камуфляжа американцы просто доверились вкусу Абдула Рахима Вардака, который на тот момент занимал пост министра обороны Афганистана. "Решение Минобороны закупить форму с особым камуфляжем не основывалось на изучении особенностей афганского ландшафта. В 2007 году отвечающие за это сотрудники Минобороны заявили, что просмотрели веб-сайт (HyperStealth), а министру обороны (Афганистана) понравилось то, что он увидел там. Ему понравилась расцветка под лесную местность и городской ландшафт", - говорится в докладе.

Его авторы установили, что HyperStealth продает форму с индивидуальной расцветкой, которая запатентована и стоит дороже стандартной. Подобная необоснованная разборчивость привела к увеличению общих расходов правительства США на 40-43%. С 2008 года такие закупки обошлись американскому бюджету и налогоплательщикам на $26-28 млн дороже, указал аппарат генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане.