Спикер Палаты представителей США поддержал скорейшее рассмотрение антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан выступает за скорейшее рассмотрение его коллегами законопроекта об ужесточении режима односторонних американских санкций в отношении России. Он подтвердил это, выступая в четверг на еженедельной пресс-конференции.

"Эд Ройс, председатель комитета по иностранным делам [Палаты представителей], указал, что жаждет обеспечить продвижение этого законопроекта. Мы хотим почистить этот законопроект. Нам необходимо, чтобы комитет по иностранным делам "поскреб" этот законопроект, что происходит с каждым таким документом, поступающим из Сената. Но председатель Ройс указал, что хочет быстро двигаться по данному вопросу, и мы хотим уважить этот [запрос]", - сказал Райан.

Сенат 15 июня подавляющим большинством голосов принял законопроект о введении новых антироссийских санкций, имеющий и экономическую составляющую. Он же законодательно закрепляет ряд уже действующих рестрикций. Помимо этого, сенаторы, по сути, предприняли попытку лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.

Возникшая в нынешнем случае проблема заключается в том, что законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты Палатой представителей, а не Сенатом. Таким образом, переход документа на рассмотрение из верхней палаты Конгресса в нижнюю стал был нарушением конституционных норм.

Именно об этом говорил Райан, рассуждая о необходимости скорректировать законопроект. При этом спикер подчеркнул, что, по имеющимся у него данным, комитет по доходам и расходам Палаты представителей "оказывает техническое содействие, необходимое Сенату". Райан, занимающий третий по значимости в государственной иерархии США пост, также заявил, что "поддерживает санкции" в отношении России и Ирана. "Эд [Ройс] хочет двигаться применительно к данному законопроекту, и я это поддерживаю", - подытожил Райан, являющийся членом Республиканской партии.

Газета The New York Times сообщила 21 июня, что Белый дом за кулисами убеждает республиканцев в Палате представителей смягчить положения законопроекта. "[Тем не менее] пока неясно, удастся ли Белому дому заручиться в Конгрессе достаточной поддержкой, чтобы изменить законопроект", - отмечалось в публикации. Президент США Дональд Трамп представляет Республиканскую партию, контролирующую на данном этапе и Сенат, и Палату представителей Конгресса.