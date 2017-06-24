Комиссия по нарушениям на выборах в США расскажет о своей работе

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Комиссия по расследованию нарушений на выборах в США, созданная президентом страны Дональдом Трампом, в ближайшие недели сделает несколько объявлений, а в июле по всей вероятности проведет слушания по профилю своей работы. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил об этом в пятницу на брифинге для журналистов.

Спайсер напомнил, что президент США потребовал укрепить избирательную систему страны с точки зрения кибербезопасности, а также создал комиссию, призванную разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах. "Это касается всего нашего процесса голосования и доверия к нему, - пояснил пресс-секретарь. - Здесь и кибербезопасность, и документальное подтверждение личности избирателя, и другие вещи. Как я ожидаю, в ближайшую пару недель комиссия сделает несколько объявлений, а в июле потенциально могут состояться слушания".

Пресс-секретарь заверил, что президент США относится ко всему этому "очень серьезно" и что работа "будет продолжаться".

Спайсера спрашивали о том, встревожен ли Трамп непрерывным потоком обвинений в адрес России по поводу предполагаемого вмешательства в предвыборные процессы в США. Он подтвердил, что говорил на эту тему с главой государства, и добавил: "Конечно, его это тревожит. Какая бы страна, кто бы вообще ни пытался вмешиваться в наши выборы, - это его беспокоит".

В ходе предвыборной кампании и после голосования Трамп не раз утверждал, что на выборах допускались массовые нарушения действующих в США законов и норм в пользу правившей в стране до недавних пор Демократической партии. В этих нарушениях прежде всего и призвана была разобраться комиссия под руководством вице-президента США Майкла Пенса. Решение о ее создании было принято в середине мая.