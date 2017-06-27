Politico: Трамп пригласил сенаторов-республиканцев в Белый дом обсудить Obamacare

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил в Белый дом всех сенаторов-республиканцев обсудить во вторник новый законопроект по реформе медстрахования, которая отменит систему льготного медицинского страхования, введенную экс-президентом Бараком Обамой и получившую название Obamacare. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По их сведениям, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сделал соответствующее объявления во время встречи за закрытыми дверями. Законодатели соберутся в Белом доме в 16:00 (23:00 мск).

Как отмечает издание, Республиканская партия изо всех сил пытается объединиться вокруг инициативы по отмене Obamacare. Так, из-за недостатка голосов в поддержку нового законопроекта, голосование было перенесено на июль. Ранее по крайней мере пять сенаторов-республиканцев публично отказались одобрить инициативу.

В настоящее время на рассмотрении Сената Конгресса США находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.