СМИ: отреставрированный в Польше памятник форсировавшим Одер советским воинам могут снести

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Обновленный польскими общественниками памятник форсировавшим Одер в 1945 году советским солдатам, расположенный на западе Польши у населенного пункта Миколин, могут снести. Об этом сообщила в среду Gazeta Wyborcza.

По данным издания, в настоящее время в парламенте Польши завершается работа над поправками в законе о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии, которые не расположены на кладбищах или территории других захоронений, не демонстрируются в научных целях, в качестве произведения искусства или не внесены в реестр памятников архитектуры. 22 июня поправки были приняты Сеймом, а сейчас обсуждаются в Сенате. После их вступления в силу местные власти смогут инициировать снос монументов, соответствующих положениям обновленного закона после получения соответствующего мнения Института национальной памяти.

"Это один из памятников, установленных коммунистическими властями на территории страны, который должен был показать доминирование Советского Союза над Польшей и якобы существующую дружбу между народами, а также стать доказательством благодарности за освобождение. Памятник был самостоятельно установлен советскими властями", - цитирует газета слова представителя Института национальной памяти Польши Адама Сивека.

Мемориал в Миколине был отремонтирован активистами из польского общественного движения "Курск", которое занимается восстановлением в Польше памятников благодарности Красной армии. По словам лидера этой организации Ежи Тыца, они намерены бороться за этот памятник. Как он отметил ранее в беседе с корр. ТАСС, если власть будет соблюдать закон, то эти поправки не должны затронуть памятники, посвященные Красной армии, потому что они "не пропагандируют коммунистический строй, не провоцируют появление в Польше коммунизма".

Памятник в Миколине был установлен в месте, где 72 года назад состоялось героическое форсирование реки Одер - сражение за успех которого отдали свои жизни более 40 тыс. советских солдат и офицеров. Всего в боях за освобождение Польши в 1944-1945 годах погибли почти 600 тыс. советских воинов. В последние годы в Польше регулярно случаются акты вандализма в отношении памятников Красной армии, есть случаи их несанкционированного сноса. В 2016 году Институт национальной памяти республики выступил с инициативой демонтировать по всей стране более 200 таких военных памятников, которые считаются подлежащими демонтажу как напоминания о коммунистическом прошлом страны.