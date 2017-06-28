МИД Польши пригласил посла РФ в парламент для обсуждения ситуации с памятниками

ВАРШАВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство иностранных дел Польши инициировало проведение встречи посла РФ в стране Сергея Андреева с представителями польского парламента для обсуждения ситуации вокруг расположенных в республике памятников Красной армии. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил в среду советник - посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.

22 июня Сейм Польши (нижняя палата парламента) проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. В ближайшее время законопроект будет утвержден в Сенате (верхней палате парламента Польши - прим. ТАСС).

По словам Ордаша, приглашение на встречу в парламент действительно поступило, но Андреев не смог принять в ней участие. "Во-первых, посол РФ находится в отпуске, его нет в Варшаве. Во-вторых, приглашение поступило поздно, в конце рабочего дня накануне заседания комиссии", - сказал он. "Естественно после возвращения посла в польскую столицу он будет готов к контактам по данной тематике", - подчеркнул Ордаш.

Обсуждение в Сенате

Тема приглашения российского посла в польский парламент обсуждалась в среду на совместном заседании сенатских комиссий по культуре и СМИ, а также вопросам органов местного самоуправления. Сенаторы рассматривали поправки о памятниках и хотели встретиться с послом РФ перед началом обсуждения. "Председателям [комиссий] из МИД [Польши] поступило письмо с предложением встретиться с представителем РФ, послом, так как этот закон провоцирует несоразмерные эмоции с российской стороны, возможно из-за отсутствия полного понимания его содержания. Особенно чувствителен для россиян вопрос, связанный с памятниками, установленными на кладбищах и в местах захоронений", - указал председательствующий на заседании сенатор Петр Зентарский. "Как вы знаете, места захоронений святы для нас, и никто не собирался ликвидировать памятники, находящиеся на кладбищах", - подчеркнул он.

"МИД предложил провести встречу с парламентариями, представителями Института национальной памяти, чтобы не только показать, что эти опасения безосновательны, но и продемонстрировать, как закон будет реализовываться", - подчеркнул сенатор, отметив, что это может произойти и после окончательного принятия поправок.

С 1994 года между РФ и Польшей действует cоглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, которое обязует стороны вести учет и заботиться о сохранности "всех обнаруженных мест памяти и захоронений". Польская сторона настаивает на том, что в ее обязанности входит забота только о памятниках, расположенных на территории кладбищ и воинских захоронений. Мемориалы, установленные вне таких мест, Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы.

Суть поправок

В обновленном законе о декоммунизации утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 250 из которых посвящены Красной армии.

Как считают авторы законопроекта, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризмов продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество". "Поэтому необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов", - отмечается в пояснительной записке к проекту поправок.

Позиция РФ

В прошлом году после оглашения инициативы о демонтаже памятников Красной армии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции. По ее словам, война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами.