Суд в США отклонил иск против руководства Deutsche Bank за схемы вывода капиталов из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк в среду отклонил иск инвесторов против главы Deutsche Bank Джона Крайана и еще 11 действующих и бывших членов руководства этого германского банка. Они обвинялись в утаивании от клиентов недоработок в корпоративном механизме противодействия легализации преступно нажитых капиталов, в том числе путем вывода из России миллиардов долларов.

Свой вердикт огласила окружной судья Аналиса Торрес, которая сочла, что истцы - американские владельцы ценных бумаг банка - "не смогли точно описать, как именно Deutsche Bank ввел их в заблуждение" по вопросу надзора за операциями с деньгами или акциями сомнительного происхождения. Как уточняет агентство Reuters, Торрес на нашла в исковой жалобе, насчитывающей 158 страниц, неопровержимых доказательств того, что инкриминировалось ответчику.

Адвокаты Джереми Либерман и Андрей Сфирайала, которые представляли интересы акционеров банка, не отреагировали на запрос Reuters о комментарии. Официальный представитель Deutsche Bank Рэнии Калабро отказалась прокомментировать вердикт суда.

В конце января Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на $425 млн за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка $10 млрд в 2011-2015 гг. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

Как сообщала ранее газета Süddeutsche Zeitung, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около $10 млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине. 17 января министерство юстиции США объявило о согласии банка выплатить $7,2 млрд для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса 2008 года.