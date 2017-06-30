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Главреду украинского издания "Страна" вручили повестку на допрос по делу о "майдане"

Международная панорама
30 июня, 18:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, июня. /ТАСС

Игорь Гужва рассказал, что сотрудники СБУ ждали его у входа в здание телеканала "112 Украина"

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КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала обвиняемого в получении взятки главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужву на допрос по делу о событиях на "майдане" в 2014 году. Об этом сам журналист сообщил в Facebook.

"При выходе с телеканала 112 ("112 Украина" - прим. ТАСС), где я был сегодня на эфире, ко мне подошли два человека, представились сотрудниками СБУ и вручили мне повестку на допрос по делу о расстрелах на "майдане", - написал Гужва.

Гужва с иронией отметил, что к этому делу его "еще не привязывали", однако пообещал явиться на допрос.

В конце прошлой недели владелец и главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. 24 июня Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать его на два месяца, оставив возможность освобождения под залог, чем Гужва и воспользовался, внеся залог 544 тысячи гривен (почти $21 тыс.).

Коллектив издания и сам журналист уверены, что дело против него сфабриковано. Чрезвычайной ситуацией назвал произошедшее Национальный союз журналистов, который отметил высокие рейтинги издания, позволявшего себе "системную критику чиновников". Позднее Гужва сообщил, что против него и издания готовятся еще два уголовных дела, "то есть власть будет пытаться и дальше накатывать".

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