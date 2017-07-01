Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировка

Международная панорама
1 июля, 2:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Члены группировок скрывают свои лица и передвигаются по городу на внедорожниках без номеров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ariana Cubillos

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Несколько групп вооруженных людей в пятницу совершили нападение на больницу и представительство оппозиционной коалиции "Блок демократического единства" (БДЕ) в городе Баркисимето - столицы штата Лара на северо-западе Венесуэлы. Об этом сообщила электронная версия газеты El Nacional. По данным издания, эти люди - члены проправительственных военизированных группировок, более известных как "колективос".

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что члены группировок скрывают свои лица и передвигаются по городу на внедорожниках без номеров. По некоторым данным, у них есть не только автоматическое оружие, но и бронежилеты. Полиция не препятствует действиям "колективос".

Как сообщил депутат Альфонсо Маркина, в пятницу в Баркисимето были убиты два человека. Пока неизвестно, причастны ли "колективос" к их гибели. Ответственность за случившееся член Национальной ассамблеи возложил на власти.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого БДЕ.

За это время погибли порядка 80 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

Смотрите также

Около 20 человек пострадали в столице Венесуэлы при разгоне акций протеста

Верховный суд Венесуэлы заморозил счета генпрокурора и запретил ей покидать страну

В Венесуэле автомобиль врезался в группу манифестантов

Власти Венесуэлы обнаружили вертолет, использовавшийся при нападении на Верховный суд

Генпрокурор Венесуэлы заявила о государственном терроризме в стране

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
2
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
3
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
4
При стрельбе в больнице в Нью-Йорке погиб один человек
5
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
6
Более 300 авиарейсов задержаны, еще 35 отменены в аэропортах Москвы
7
Стокгольмский арбитраж взыскал с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" $1,7 млрд
Темы дня
Загрузка...
Реклама