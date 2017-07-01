В Венесуэле на представительство оппозиции напала военизированная группировка

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Несколько групп вооруженных людей в пятницу совершили нападение на больницу и представительство оппозиционной коалиции "Блок демократического единства" (БДЕ) в городе Баркисимето - столицы штата Лара на северо-западе Венесуэлы. Об этом сообщила электронная версия газеты El Nacional. По данным издания, эти люди - члены проправительственных военизированных группировок, более известных как "колективос".
Epa !!!! @vladimirpadrino No te hagas el loco. Esto está pasando en Barquisimeto. Después No vengas a hablar de atrocidades pic.twitter.com/zZV4qT5t6x— Alfonso Marquina (@DipMarquina) 30 June 2017
На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что члены группировок скрывают свои лица и передвигаются по городу на внедорожниках без номеров. По некоторым данным, у них есть не только автоматическое оружие, но и бронежилеты. Полиция не препятствует действиям "колективос".
Как сообщил депутат Альфонсо Маркина, в пятницу в Баркисимето были убиты два человека. Пока неизвестно, причастны ли "колективос" к их гибели. Ответственность за случившееся член Национальной ассамблеи возложил на власти.
С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого БДЕ.
За это время погибли порядка 80 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.