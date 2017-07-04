Абэ намерен на саммите G20 призвать Китай и РФ играть конструктивную роль по КНДР

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге ситуацию вокруг КНДР и намерен призвать их играть "более конструктивную" роль. С соответствующим заявлением глава японского правительства выступил во вторник в связи с очередным ракетным пуском КНДР.

"Я намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, чтобы они играли более конструктивную роль [в отношении КНДР]", - сказал он, говоря о саммите "двадцатки". Вместе с тем японский премьер отметил, что собирается провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Гамбурге.

По словам Абэ, очередной запуск КНДР баллистической ракеты явно демонстрирует рост угрозы ее ракетно-ядерной программы. "Северная Корея опять запустила баллистическую ракету, проигнорировав многочисленные предупреждения мирового сообщества. Нынешний ракетный запуск является явной демонстрацией того, что угроза [КНДР] возросла еще больше", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету из района западного побережья в 09:39 по местному времени (03:39 мск). Она, по его словам, пролетела 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии в Японском море. Сведений об ущербе в связи с этим не поступало.