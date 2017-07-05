Свыше 3,6 тыс. человек задержаны в Венесуэле более чем за три месяца протестов

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Число задержанных в Венесуэле с момента начала антиправительственных манифестаций в апреле превысило 3,6 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.
"С 1 апреля по 4 июля число арестов манифестантов составило 3616, из них 1141 человек находится под стражей, - написал Ромеро в своем Twitter. - 452 [человека] предстали перед военными трибуналами, 438 - политические заключенные". Ранее в тот же день генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас сообщила, что в ходе протестов погибли 90 человек.
ARRESTOS de manifestantes #1ABR al #4JL 7:00 PM 3616; 1141 aún detenidos. 452 ante tribunales militares, 438 Presos Políticos #Venezuela— Alfredo Romero (@alfredoromero) 5 July 2017
Поводом для самых крупных и продолжительных за последние годы протестных манифестаций в Венесуэле послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией.
Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения предварительного референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в КА намечены на 30 июля.