СМИ: почти 90 человек погибли в Венесуэле более чем за три месяца протестов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Не менее 88 человек погибли в Венесуэле к настоящему времени в ходе антиправительственных протестов, начавшихся 1 апреля. Такие данные, основываясь на собственных подсчетах, приводит в понедельник электронная версия газеты El Nacional.

По данным генеральной прокуратуры, жертвами насилия стали порядка 84 человек, немногим более 1,4 тыс. пострадали. Представители оппозиции оценивают число пострадавших в 15 тыс. человек. Как сообщила неправительственная организация "Венесуэльский уголовный форум", 3,55 тыс. человек были задержаны, из них под стражей до сих пор остаются 1,1 тыс.

Поводом для самых крупных за последние годы акций протеста в Венесуэле стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими оппонентами главы государства.

Ситуация обострилась после того, как в начале мая Мадуро объявил о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в КА намечены на 30 июля.