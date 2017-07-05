Организатор воздушной атаки на Верховный суд Венесуэлы объявил о продолжении борьбы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Офицер Оскар Перес, участвовавший в обстреле с воздуха правительственных зданий в столице Венесуэлы Каракасе, объявил о готовности продолжать борьбу с исполнительной властью. Об этом он сообщил в своем видеообращении, распространенном во вторник в Twitter.

ULTIMA HORA: Oscar Perez apareció y explica que paso y que harán. Les manda un mensaje a los pesimistas, incrédulos y criticones



Parte 1 pic.twitter.com/ftoKr2yGvj — Javier Romero (@Javierito321) 5 July 2017

"Мы снова находимся здесь, в Каракасе, - сказал Перес. - Мы готовы продолжать нашу упорную борьбу за освобождение родины". Офицер имеет специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях.

С борта вертолета, управляемого Пересом, 27 июня были обстреляны здания Верховного суда и министерства внутренних дел в Каракасе. Сведений о пострадавших не поступало.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся "террористической атакой" и отправил спецподразделения на поиск ее организаторов и участников. Вскоре властям удалось обнаружить угнанное воздушное судно, принадлежащее полиции, на севере штата Варгас в районе побережья.