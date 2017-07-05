Организатор воздушной атаки на Верховный суд Венесуэлы объявил о продолжении борьбы

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Офицер Оскар Перес, участвовавший в обстреле с воздуха правительственных зданий в столице Венесуэлы Каракасе, объявил о готовности продолжать борьбу с исполнительной властью. Об этом он сообщил в своем видеообращении, распространенном во вторник в Twitter.
ULTIMA HORA: Oscar Perez apareció y explica que paso y que harán. Les manda un mensaje a los pesimistas, incrédulos y criticones— Javier Romero (@Javierito321) 5 July 2017
Parte 1 pic.twitter.com/ftoKr2yGvj
"Мы снова находимся здесь, в Каракасе, - сказал Перес. - Мы готовы продолжать нашу упорную борьбу за освобождение родины". Офицер имеет специальную военную подготовку и опыт службы в элитных силовых подразделениях.
С борта вертолета, управляемого Пересом, 27 июня были обстреляны здания Верховного суда и министерства внутренних дел в Каракасе. Сведений о пострадавших не поступало.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся "террористической атакой" и отправил спецподразделения на поиск ее организаторов и участников. Вскоре властям удалось обнаружить угнанное воздушное судно, принадлежащее полиции, на севере штата Варгас в районе побережья.