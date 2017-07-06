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Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге

Международная панорама
6 июля, 18:24 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 6, июля. /ТАСС

Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Германии есть своя четкая позиция, "в том числе и по ситуации на Украине", и она заключается в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

© EPA/CARSTEN KOALL

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не хочет быть посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом она заявила в четверг журналистам, прибыв на место проведения саммита G20. По ее словам, это также касается урегулирования ситуации на Украине.

"Нет", - сказала она, отвечая на вопрос, намерена ли она выполнять на встрече в Гамбурге роль посредника. "У нас есть своя четкая позиция, в том числе по ситуации на Украине", - добавила Меркель. "В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе", - пояснила глава германского правительства.

"Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат", - заключила Меркель.

Как сообщалось ранее, первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 7 июля во время проведения саммита G20. В Кремле ждут, что знакомство двух лидеров пройдет в рабочей атмосфере, между ними установится рабочий диалог. Среди тем, которые могут быть затронуты во время беседы президентами РФ и США, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал Украину и Сирию.

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Тиллерсон считает важным "хороший обмен" мнениями во время встречи Трампа и Путина

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Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
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Трамп, Дональд Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
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