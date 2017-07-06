Трамп выступил в Варшаве с речью в защиту западной цивилизации

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в четверг с первой после вступления в должность главы государства публичной речью в Европе на варшавской площади Красиньских. Как и говорили заранее его помощники, выступление выдержано в философском ключе и в целом было посвящено "защите западной цивилизации", а также содержало обширный экскурс в историю.

Американский лидер заявил, что выступает "в географическом сердце Европы" и видит в польском народе "душу Европы". При этом в самом начале речи он подчеркнул, что США стремятся к "усилению торгово-экономических связей" с Польшей, а также хотят обеспечить ей "доступ к альтернативным источникам энергии, чтобы Польша и ее соседи больше никогда не становились заложниками единого поставщика энергоресурсов".

Исторические параллели

Трамп сказал, что для него честь выступать у подножия памятника героям Варшавского восстания против нацистов в 1944 году. Но точно так же он упоминал и о так называемом чуде на Висле, когда поляки в 1920 году остановили наступление Красной армии. Как утверждал президент США, та "стремилась к покорению Европы".

В годы Второй мировой войны Польша, по словам Трампа, подверглась "двойной оккупации" и перенесла "неописуемые" страдания. В их числе были упомянуты "бойня в Катыни, оккупация, холокост, Варшавское гетто и восстание в этом гетто, разрушение прекрасного столичного города и гибель почти каждого пятого поляка".

Чуть позже Трамп выступил с утвержеднием, что "за четыре десятилетия коммунистического правления Польша и другие покоренные страны Европы перенесли жестокую кампанию по искоренению свободы, веры, права, истории, идентичности - самой сути вашей культуры и вашей человеческой природы". Президент США упомянул о том, как в 1979 году миллион поляков собрался на мессу, которую служил под открытым небом польский Папа Римский Иоанн Павел II.

В целом, по оценке американского гостя, "на протяжении двух столетий Польша подвергалась постоянным жестоким нападениям". "Но хотя в Польшу можно было вторгнуться и оккупировать ее, даже стереть с карты ее границы, ее никогда нельзя было стереть со страниц истории или изгладить из ваших сердец", - сказал Трамп, обращаясь к собравшимся на площади людям. "Триумф польского духа над столетиями невзгод вселяет во всех нас надежду на будущее, в котором добро побеждает зло, а мир торжествует над войной", - добавил он.

Вызов "радикального исламского терроризма"

Перейдя к событиям современности, президент США выразил мнение, что теперь Польша является "одним из самых преданных членов НАТО" и "одной из ведущих стран в сильной, единой и свободной Европе". "Сильная Польша - благословение для европейских стран, и они это знают, - сказал Трамп. - А сильная Европа - это благословение для Запада и всего мира".

"Ваш континент более не сталкивается с призраком коммунизма, - продолжал американский лидер. - Но теперь мы на Западе и должны сказать, что существуют тяжкие угрозы нашей безопасности и нашему образу жизни".

В числе таких угроз он в первую очередь назвал "идеологию угнетения, стремящуюся распространять терроризм и экстремизм по всему миру". Трамп напомнил о своей поездке в Саудовскую Аравию и встрече с мусульманскими лидерами и подчеркнул: "Мы всегда будем приветствовать новых граждан, разделяющих наши ценности и любящих наш народ, но наши границы всегда будут закрыты для терроризма и экстремизма любого рода".

"Мы решительно сражаемся против радикального исламского терроризма, и мы победим!" - воскликнул американский политик, закрывший ранее границы своей страны для жителей нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Призыв к России

Далее он сказал, что Западу "противостоят также силы, стремящиеся проверить нашу волю, подорвать нашу уверенность в себе, бросить вызов нашим интересам". "Чтобы ответить на новые формы агрессии, включая пропаганду, финансовые преступления и кибервойну, мы должны адаптировать свой альянс, чтобы эффективно конкурировать в новых формах и на новых полях сражений", - заявил Трамп.

"Мы настоятельно призываем Россию положить конец своей дестабилизирующей деятельности на Украине и в других местах и поддержке враждебных режимов, в том числе в Сирии и Иране, а вместо этого присоединиться к сообществу ответственных стран в борьбе против общих врагов и в защите самой цивилизации", - добавил он.

Бюрократическая угроза

После этого Трамп упомянул о "еще одной опасности", существующей, по его словам, "по обе стороны Атлантики". Ее он видит в "неуклонном расползании государственной бюрократии, подрывающей жизненные силы и благосостояние людей".

"Запад стал великим благодаря не бумажной волоките и мерам регулирования, а благодаря тому, что людям было позволено стремиться к своим мечтам, строить свою судьбу", - сказал хозяин Белого дома. Он выразил уверенность, что Запад одолеет всех своих новых "противников" - так же, как одолел прежних. "Наши противники обречены", - сказал он.

Словом и делом за НАТО

Далее Трамп подчеркнул, что США делом подтверждают приверженность 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне, провозглашающей принцип "один за всех, все за одного". "Соединенные Штаты не просто на словах, а на деле продемонстрировали, что мы твердо поддерживаем 5-ю статью, обязательство о совместной обороне", - заявил он. Ранее его критиковали за то, что он не выразил этого с такой же ясностью при посещении штаб- квартиры НАТО в Брюсселе.

При этом президент США повторил свое давнее убеждение в том, что европейским союзникам США по НАТО "надо делать больше" для коллективной обороны. "Европа должна продемонстрировать, что верит в свое будущее, путем вкладывания денег в обеспечение этого будущего", - сказал Трамп.

"Моя администрация потребовала, чтобы все члены НАТО наконец стали полностью выполнять свои справедливые финансовые обязательства", - продолжал он. В результате, по его словам, в общую казну НАТО стали стекаться дополнительно "миллиарды и миллиарды долларов". "Люди этим шокированы", - заявил Трамп.

В этом контексте он приветствовал решение Варшавы о закупке американских зенитных ракет Patriot. "Мы аплодируем этому решению Польши", - подчеркнул президент США.

Выживет ли Запад?

Под занавес своего выступления Трамп выразил уверенность в том, что "фундаментальный вопрос современности сводится к тому, имеется ли у Запада воля для выживания".

"Есть ли у нас такая уверенность в своих ценностях, чтобы защищать их любой ценой? - спросил он. - Достаточно ли у нас уважения к своим гражданам для защиты наших границ? Есть ли у нас решимость и смелость защищать нашу цивилизацию перед лицом тех, кто готов ее подрывать и разрушать?"

"Мы можем иметь крупнейшую экономику и самое смертоносное оружие на Земле, но если у нас нет сильных семей и сильных ценностей, то мы будем слабы и не выживем", - заявил президент США. А всем, "кто готов забыть о критической важности этих вещей", он рекомендовал приехать в страну, которая, на его взгляд, "никогда этого не делала" - в Польшу.

"Так же, как не могли сломить Польшу, я сегодня во всеуслышание объявляю всему миру, что Запад никогда не будет сломлен. Наши ценности будут побеждать, наши народы процветать, наша цивилизация торжествовать", - провозгласил Трамп.