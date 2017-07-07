В центре Луганска прогремел взрыв

ТАСС – генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра "Иннопром-2017"Новости агентства 7 июля, 16:09
Брюстер: Поветкин может боксировать за чемпионские титулы после допинг-скандалаСпорт 7 июля, 15:55
Воробьев: Зарипов внес большой вклад в победы "Металлурга" в КХЛСпорт 7 июля, 15:48
В Екатеринбурге полицейские спасли лисенка, застрявшего между гаражамиНовости Урала 7 июля, 15:36
Суд заменил на €250 тыс. штрафа тюремный срок Месси за неуплату налоговСпорт 7 июля, 15:27
Причиной аварийной посадки самолета тульского "Арсенала" стало попадание птицы в двигательСпорт 7 июля, 15:22
Николай Подгузов назначен главой "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 15:10
Мертезакер станет тренером академии "Арсенала" по окончании сезона-2017/18Спорт 7 июля, 15:07
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в ГамбургеПолитика 7 июля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Взрыв прогремел в центре Луганска, недалеко от Площади Ленина. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, по предварительным данным, ранена женщина.
По предварительным данным, ранена женщина. Работают бригады медиков и правоохранительные органы, место происшествия оцеплено.
В народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) агентству Луганскинформцентр подтвердили факт взрыва не уточнив подробностей.