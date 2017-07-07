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В центре Луганска прогремел взрыв

Международная панорама
7 июля, 15:44 дата обновления: 7 июля, 15:56 UTC+3

По предварительным данным, ранение получила женщина

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Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Взрыв прогремел в центре Луганска, недалеко от Площади Ленина. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, по предварительным данным, ранена женщина.

По предварительным данным, ранена женщина. Работают бригады медиков и правоохранительные органы, место происшествия оцеплено.

В народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) агентству Луганскинформцентр подтвердили факт взрыва не уточнив подробностей. 

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