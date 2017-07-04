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В Донецке предотвращен теракт, организованный украинскими диверсантами

Международная панорама
4 июля, 12:27 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 4, июля. /ТАСС

Инцидент удалось предотвратить благодаря бдительности местных жителей, которые обнаружили вблизи колледжа взрывное устройство с дистанционным управлением

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Эдуард Басурин

Эдуард Басурин

© Александр Кравченко/ТАСС

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Спецслужбы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во вторник предотвратили террористический акт, организованный украинскими диверсантами. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

"Сегодня благодаря бдительности наших граждан в Донецке предотвращен террористический акт украинских спецслужб. В 9 часов утра местными жителями в жилом секторе, вблизи пищевого колледжа было обнаружено взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящий момент взрывное устройство удалось обезвредить", - цитирует его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее  в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) также сообщили, что сотрудники МГБ ЛНР обезвредили мину на пути следования автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По данным оборонного ведомства республики, в Луганске работала украинская разведывательно-диверсионная группа.

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