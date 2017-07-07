Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель: насильственные протесты неприемлемы, полиция ФРГ выполняет тяжелую работу

Международная панорама
7 июля, 18:35 дата обновления: 7 июля, 18:41 UTC+3

Канцлер Германии отметила, что такие протесты представляют угрозу для жителей Гамбурга и полицейских

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Насильственные протесты неприемлемы, они представляют угрозу для жителей Гамбурга и полицейских. Об этом заявила в пятницу журналистам на саммите G20 в Гамбурге канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы провели хорошие дискуссии, но имела место вспышка насилия", - сказала она. "Мы ценим работу полиции, она выполняет тяжелую работу", - добавила Меркель.

"Насильственные протесты представляют угрозу для людей - полицейских, жителей, они неприемлемы", - подчеркнула канцлер.

Смотрите также

В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге

Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями Молотова

DPA: Меланья Трамп не смогла покинуть гостиницу в Гамбурге из-за демонстрантов

В Гамбурге антиглобалисты напали на полицейский участок

В Гамбурге второй день продолжаются акции противников проведения саммита G20. Агрессивно настроенные демонстранты в разных частях Гамбурга совершают нападения на полицейских, жгут покрышки, громят витрины магазинов и разбивают окна.

Подводя итоги первого дня мероприятия, Меркель сказала, что работа над включением пункта о торговле в итоговое коммюнике G20 ведется, но со сложностями.

"По теме торговли мы заявили, что выступаем за свободную, но честную торговлю, - сказала она. - Однако тут дискуссии ведутся очень тяжело, не буду ходить вокруг да около", - отметила Меркель.

Отвечая на вопрос, как она относится к тому, что американский и российский лидеры впервые провели прямые переговоры, Меркель сказала: "Я приветствую, что Трамп и Путин встретились на полях саммита".

Встреча президентов началась в 16:09 по местному времени (17:09 мск). В настоящее время переговоры еще идут. В российской делегации ожидали, что беседа продлится около часа. В Белом доме же отводили на нее полчаса.

Кроме того, Меркель отметила, что лидеры стран "двадцатки" ожидают от СБ ООН принятия соразмерных ответных шагов на недавние ракетные испытания КНДР

"Все указали на роль СБ ООН, и мы вместе надеемся, что Совет Безопасности найдет соразмерный ответ на очередное нарушение резолюций. В этом все были едины", - сказала она.
По ее словам, эта тема обсуждалась утром в пятницу на встрече лидеров без делегаций. "Все, кто выступал, выразили серьезную обеспокоенность, поскольку развитие событий угрожающее", - добавила канцлер.

Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В среду Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции против страны.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР
Страны
США Россия Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Полет над родиной: Россия в судьбе и творчестве Марка Шагала
Спецпроект “Золотое кольцо”. Кострома
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Азербайджан заявил о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
2
Комитет ПА ОБСЕ сохранил в своей резолюции утверждения о "гибридных силах" РФ в Донбассе
3
Волин: поисковик "Спутник" был создан искусственным образом и потому оказался неуспешным
4
Путин и Трамп проводят встречу на полях саммита G20
5
В ООН согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия
6
В делегации Путина из СМИ узнали о нападении на охрану их отеля в Гамбурге
7
Взрыв в Луганске признали терактом
Темы дня
Реклама