Концерт для лидеров G20 в Гамбурге прошел под аккомпанемент протестов

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Первый день саммита G20 в Гамбурге начался и завершается протестами, старт которым дала еще накануне вечером демонстрация под недружелюбным названием "Добро пожаловать в ад". Лидеры стран - участниц "двадцатки" слушали девятую симфонию Бетховена, когда всего лишь в двух километрах от филармонии на Эльбе шли настоящие уличные бои.

Гамбург практически перешел на осадное положение - многие улицы перекрыты, повсюду полицейские заграждения, в небе барражируют вертолеты, общественный транспорт не ходит по расписанию.

Противостояние продолжается

Сейчас протестующие продолжают громить витрины магазинов, взрывают петарды, поджигают припаркованные автомобили, выстраивают баррикады из строительного материала, бетонных заграждений, дорожных знаков, палок и других предметов. Полиция расчищает их при помощи броневика с ковшом, но они тотчас же вырастают вновь.

В полицейских летят коктейли Молотова, камни, бутылки, в ответ правоохранительные органы применяют водометы. Одному из сотрудников пришлось выстрелить в воздух, чтобы отпугнуть агрессивных демонстрантов, которые "играют в кошки-мышки" - разбиваются на небольшие группы и устраивают свои акции одновременно в разных частях центра города.

Примерно 350 протестующих попытались прорвать кольцо полицейских и проникнуть в зону безопасности, созданную вокруг места проведения саммита G20. "Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки", - сообщили в полиции.

Число стражей правопорядка, пострадавших во время столкновений с демонстрантами, превысило 150. Задержаны более 60 человек, и, судя по всему, это не окончательные цифры.

Не пощадили никого

Последствия протестов ощутили на себе и участники саммита: так, демонстранты прокололи шины автомобиля канадской делегации. Кроме того, было разбито окно в консульстве Монголии. Акции антиглобалистов и левых радикалов привели также к тому, что организаторам саммита пришлось изменить программу для супругов лидеров стран "двадцатки". Жена президента США Меланья Трамп даже не смогла покинуть свою резиденцию и не выходила из здания вплоть до вечера.

Газета Bild сообщила, что неизвестные совершили нападение на охранников гостиницы, где разместился президент РФ Владимир Путин и его делегация. Таблоид пишет, что нападение совершено на "силы, обеспечивающие защиту объекта". По данным издания, речь идет об охранниках гостиницы Park Hyatt.

Во время предполагаемого нападения президент России находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит "двадцатки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что ему ничего неизвестно об инциденте. "Впервые об этом слышим", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о нападении на охрану отеля.

Полиция запросила подмогу

Сами службы безопасности Гамбурга утверждают, что ситуация в городе находится под контролем. Так, глава профсоюза германской полиции Райнер Вендт заявил, что положение в городе "далеко от обстановки, имеющей признаки гражданской войны".

"Полиция контролирует ситуацию", - подчеркнул он.

Однако известно, что правоохранительные органы Гамбурга запросили поддержку всех федеральных земель ФРГ в связи с протестами. "Мы действительно запросили помощь, сейчас коллеги из ряда регионов уже едут в Гамбург. Сколько и конкретно из какой земли, я пока не могу сказать", - сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.