Концерт для лидеров G20 в Гамбурге прошел под аккомпанемент протестов

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Первый день саммита G20 в Гамбурге начался и завершается протестами, старт которым дала еще накануне вечером демонстрация под недружелюбным названием "Добро пожаловать в ад". Лидеры стран - участниц "двадцатки" слушали девятую симфонию Бетховена, когда всего лишь в двух километрах от филармонии на Эльбе шли настоящие уличные бои.
Гамбург практически перешел на осадное положение - многие улицы перекрыты, повсюду полицейские заграждения, в небе барражируют вертолеты, общественный транспорт не ходит по расписанию.
Сейчас протестующие продолжают громить витрины магазинов, взрывают петарды, поджигают припаркованные автомобили, выстраивают баррикады из строительного материала, бетонных заграждений, дорожных знаков, палок и других предметов. Полиция расчищает их при помощи броневика с ковшом, но они тотчас же вырастают вновь.
В полицейских летят коктейли Молотова, камни, бутылки, в ответ правоохранительные органы применяют водометы. Одному из сотрудников пришлось выстрелить в воздух, чтобы отпугнуть агрессивных демонстрантов, которые "играют в кошки-мышки" - разбиваются на небольшие группы и устраивают свои акции одновременно в разных частях центра города.
Примерно 350 протестующих попытались прорвать кольцо полицейских и проникнуть в зону безопасности, созданную вокруг места проведения саммита G20. "Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки", - сообщили в полиции.
Число стражей правопорядка, пострадавших во время столкновений с демонстрантами, превысило 150. Задержаны более 60 человек, и, судя по всему, это не окончательные цифры.
Последствия протестов ощутили на себе и участники саммита: так, демонстранты прокололи шины автомобиля канадской делегации. Кроме того, было разбито окно в консульстве Монголии. Акции антиглобалистов и левых радикалов привели также к тому, что организаторам саммита пришлось изменить программу для супругов лидеров стран "двадцатки". Жена президента США Меланья Трамп даже не смогла покинуть свою резиденцию и не выходила из здания вплоть до вечера.
Газета Bild сообщила, что неизвестные совершили нападение на охранников гостиницы, где разместился президент РФ Владимир Путин и его делегация. Таблоид пишет, что нападение совершено на "силы, обеспечивающие защиту объекта". По данным издания, речь идет об охранниках гостиницы Park Hyatt.
Во время предполагаемого нападения президент России находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит "двадцатки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что ему ничего неизвестно об инциденте. "Впервые об этом слышим", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о нападении на охрану отеля.
Сами службы безопасности Гамбурга утверждают, что ситуация в городе находится под контролем. Так, глава профсоюза германской полиции Райнер Вендт заявил, что положение в городе "далеко от обстановки, имеющей признаки гражданской войны".
"Полиция контролирует ситуацию", - подчеркнул он.
Однако известно, что правоохранительные органы Гамбурга запросили поддержку всех федеральных земель ФРГ в связи с протестами. "Мы действительно запросили помощь, сейчас коллеги из ряда регионов уже едут в Гамбург. Сколько и конкретно из какой земли, я пока не могу сказать", - сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.