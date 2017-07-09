Генсек ООН: организация поддержит различные форматы переговоров по Донбассу

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Организация объединенных наций (ООН) призвала враждующие стороны в Донбассе к прекращению боевых действий и заверила в своей поддержке различных переговорных процессов для решения конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

"Мы призываем к полному прекращению проведения ведения боевых действий, особенно в контексте последних договоренностей. Мы будем делать все, чтобы поддержать различные процессы, которые сейчас происходят, поддерживать переговоры разных форматов, поддерживать ОБСЕ", - заверил Гутерриш.

Кроме того, он пообещал предоставление в дальнейшем гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта в Донбассе. "Мы ощущаем свое обязательство продолжать предоставлять гуманитарную помощь Украине и поддержку, чтобы облегчить жизнь внутренне перемещенных лиц. Вы сказали, что их 1,7 млн человек", - обратился генсек ООН к Гройсману.

Кроме того, по словам Гутерриша, он приехал в Киев, чтобы поддержать проводимые в стране реформы.