Эксперт: Тиллерсон приехал в Киев, чтобы представить Волкера и успокоить Порошенко

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетил Киев, чтобы познакомить украинский истеблишмент со своим спецпредставителем Куртом Волкером, а также проинформировать президента Петра Порошенко о прошедшей встрече G20. Так прокомментировал визит американца в воскресенье директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"В целом Тиллерсон заехал, чтобы, во-первых, представить Курта Волкера украинскому истеблишменту и наделить его публичными полномочиями - поощрительными и карательными", - считает Бортник. В итоге, считает он, Украина "оказалась на пороге "женевского формата" (с участием США - прим. ТАСС), что зависит от того, как заработает Волкер, и смены посла США на Украине, перетряхивания наших проамериканских элит".

Кроме того, считает политолог, Тиллерсон приехал, чтобы "проинформировать, успокоить и ввести в нынешнюю политическую реальность Петра Алексеевича [Порошенко] после встречи G20". По мнению Бортника, после этого глава государства "сделал вид, что понял, и поумерил риторику".

Также, напомнил эксперт, Тиллерсон в ходе встречи с Порошенко затронул интересы в сфере энергетики, инфраструктуры и продажи земли.

В то же время Украинский политолог Николай Спиридонов считает, что по результатам визита Тиллерсона в Киев "стало понятно, что, скорее всего, именно государственный секретарь США стал новым "смотрящим за Украиной". "Раньше эту роль исполнял бывший вице-президент Джо Байден, но теперь уровень представительства понизился", - утверждает эксперт. "Оперативной работой" на Украине, по его мнению, будет заниматься Волкер.

В воскресенье состоялись переговоры Рекса Тиллерсона и Петра Порошенко. Ранее Курт Волкер был назначен Госдепартаментом США специальным представителем США по Украине.