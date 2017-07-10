Президент Ирака поздравил иракцев и весь мир с исторической победой над ИГ в Мосуле

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент Ирака Фуад Маасум поздравил граждан страны и весь мир с "исторической победой" над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле, захваченном боевиками более трех лет назад. Заявление главы республики приводит в понедельник телеканал "Ас-Сумария".

"Поздравляем народ Ирака и весь мир с этой исторической победой, - сказал он. - Наши вооруженные силы полностью освободили Мосул и нанесли крупное поражение бандам ИГ".

Иракский лидер отметил вклад в освобождение второго по величине города страны правительственных сил и ополчений, а также курдских военизированных формирований "пешмерга". Он также поблагодарил контртеррористическую коалицию под руководством США и союзные Ираку государства, поддерживающие страну в ее борьбе с терроризмом.

"Мы должны удвоить наши усилия для защиты гражданских лиц, возвращения покинувших Мосул иракцев, немедленно начать план по восстановлению города и всех районов, пострадавших от банд ИГ", - отметил Маасум. - Наш народ будет продолжать борьбу, пока не очистит каждый дюйм иракской земли от террористов".

Ранее в понедельник главнокомандующий вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ.

Кампания правительственных сил по восстановлению контроля над Мосулом началась 17 октября. В июне иракское командование объявило о финальной стадии операции по освобождению исторической части города на западном берегу реки Тигр - последнего оплота боевиков в городе.

В уличных боях с террористами были задействованы отряды Федеральной полиции Ирака, силы быстрого реагирования МВД, армейский спецназ и армия. Поддержку с воздуха наземным силам оказывала правительственная авиация и ВВС международной контртеррористической коалиции.