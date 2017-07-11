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Войска коалиции останутся в Ираке и после победы над ИГ

Международная панорама
11 июля, 20:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

По словам генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда, их численность будет значительно меньше, они будут заниматься подготовкой и обучением иракских войск

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Войска международной коалиции во главе с США, участвующие в операции "Непоколебимая решимость" в Ираке, останутся там и после победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил во вторник на брифинге в Пентагоне командующий операцией американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд.

"Войска коалиции останутся и после победы над ИГ, - отметил он. - Их численность будет значительно меньше. Они будут заниматься подготовкой и обучением иракских войск".

"То, что будет происходить после победы над ИГ, зависит не от присутствия войск коалиции, а от того, удастся ли достичь национального примирения в Ираке", - добавил он.

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