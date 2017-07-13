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Нидерланды уведомили ООН о планах провести суд по делу об авиакатастрофе Boeing

Международная панорама
13 июля, 16:33 UTC+3 ООН ООН 13, июля. /ТАСС

Судебный процесс будет осуществляться в рамках голландского уголовного судопроизводства

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Обломки Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17, из Амстердама в Куала- Лумпур

Обломки Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17, из Амстердама в Куала- Лумпур

© EPA/LLOYD JONES

ООН, 13 июля. /ТАСС/. Нидерланды официально уведомили ООН о намерении провести на своей территории суд над подозреваемыми по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. В письме, направленном в Совет Безопасности всемирной организации, временный поверенный в делах Нидерландов в ООН Лисе Грегойре ван Харен заявила, что судебное преследование будет проводится "при тесном и постоянном сотрудничестве и поддержке со стороны международного сообщества".

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"Судебный процесс будет осуществляться в рамках голландского уголовного судопроизводства на основе проверенных и апробированных норм материального и процессуального уголовного права. Голландская правовая система предоставляет близким родственникам значительные права в плане наблюдения за судебным процессом и участия в нем. Кроме того, Нидерланды поддерживают со многими странами совместные правовые рамки для целей оказания правовой помощи и экстрадиции на основе многосторонних и двусторонних договоров. Сотрудничество между следственными органами будет продолжаться также на стадии судебного преследования", - написала дипломат.

Она отметила, что "выбор механизма судебного преследования является важным шагом на пути проведения судебного разбирательства в отношении подозреваемых, установления истины и обеспечения правосудия в интересах жертв и их близких родственников".

5 июля члены Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина), договорились о том, что уголовное преследование подозреваемых в трагедии будет осуществляться в Нидерландах при активной международной поддержке заинтересованных стран. При этом особо было подчеркнуто, что на данном этапе расследование продолжается, а решение о возбуждении уголовного дела будет принято прокуратурой в установленном порядке в свое время.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате крушения погибли все находившиеся на борту 298 человек. Почти две третьих пассажиров являлись подданными Нидерландов.

Уголовным расследованием авиакатастрофы занимается Совместная следственная группа (ССГ). В письме СБ ООН представитель Нидерландов заверила, что страны-участницы ССГ привержены тому, чтобы "виновные в уничтожении самолета, выполнявшего рейс MH17, предстали перед судом". "Необходимо обеспечить торжество правосудия в интересах семей и близких погибших и привлечь к ответственности виновных в этом чудовищном деянии", - написала она.

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Крушение Boeing в Донецкой области
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