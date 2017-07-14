Переговоры по Сирии в Женеве подходят к концу: де Мистура призвал не ждать прорыва

Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве близится к завершению. В пятницу вечером 14 июля спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подведет итоги на пресс-конференции. Еще перед началом сессии спецпосланник призвал не ждать от переговоров прорыва, отказаться от завышенных ожиданий.

Представители СМИ отмечают явный дефицит информации в течение данного раунда: эмиссар провел одну пресс-конференцию и пару раз подходил к микрофонам не более чем на две минуты. Сирийские делегации также не балуют брифингами, выручают лишь эксклюзивы.

Комиссионные сборы

Одним из главных достижений нынешнего раунда может стать создание тремя группами оппозиции - "московской", "эр-риядской" и "каирской" - совместной комиссии, действующей в перерывах между женевскими сессиями. Предтечей подобного механизма по сути стали проведенные платформами технические встречи, получившие позитивный отклик у участников.

"Мы пришли к предложению создать постоянную комиссию, которая будет работать до следующего раунда, чтобы обеспечивать возможность создания одной делегации оппозиции", - рассказал в четверг ТАСС председатель "московской" группы Кадри Джамиль. Предполагается, что повестка дня будет включать все четыре направления, по которым ведутся переговоры, - конституцию, выборы, вопросы управления и борьбу с терроризмом.

В свою очередь глава делегации "каирской" группы Фирас аль-Халиди отметил в интервью ТАСС, что подобная группа займется одновременно техническими и политическими вопросами.

"Намерены рассматривать все вопросы, - подтвердил собеседник агентства. - Конечно, как результат - создание одной делегации оппозиции".

Объединение с восьмой попытки?

Межфракционные консультации оппозиции продолжались и в четверг вечером. Наибольшее внимание стороны уделяют выборам и конституции. Фирас аль-Халиди даже оценил в процентах готовность соглашений. "У нас уже много общего. По конституционным принципам мы достигли специального соглашения, а по вопросу о выборах подходы согласованы примерно на 70%", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, когда может быть создана единая делегация оппозиции, аль-Халиди сказал, что, по его мнению, "гораздо важнее иметь общий документ" о подходах к урегулированию в Сирии, тогда "не будет иметь значения вопрос о создании единой делегации" оппозиции. Он не исключил, что такая делегация все же может быть создана во время следующего раунда переговоров.

Схожие оценки дают в "эр-риядской" группе (Высший комитет по переговорам, ВКП). Как заявил ранее советник ВКП Яхья аль-Ариди, единая делегация - это не главное, поскольку важнее договориться по "переходному периоду".

Условия объединения пока не выработаны. "Эр-риядская" группа предлагала включить в свои ряды по одному представителю "московской" и "каирской" групп.

Условия не созрели

О начале прямых переговоров между правительством и оппозицией пока и говорить не приходится. Глава делегации ВКП Наср аль-Харири заявил, что считает президента Сирии Башара Асада препятствием для продвижения на переговорах. Глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари пока не счел нужным публично комментировать этот выпад, но отношение Дамаска к таким заявлениям заранее известно.

Поэтому заявление аль-Харири может только осложнить путь к компромиссу.

В четверг днем Джаафари в третий раз за раунд встречался с де Мистурой. Перед началом консультаций эмиссар заявил, что рассчитывает на более содержательные переговоры по политической повестке. "Я не ожидаю прямых переговоров [между правительством и оппозицией]", - сказал спецпосланник.

Он пояснил, что на этом не настаивает, а главную задачу видит в том, чтобы "определились точки соприкосновения" между участниками.

По мнению оппозиции, официальный Дамаск не откликается на призывы участвовать в политическом процессе. Как считает глава "каирской" группы, даже если оппозиционеры договорятся между собой об общих подходах, "не надо быть чрезмерно оптимистичными" относительно возможности прямых переговоров в Женеве.

Не потерять страну

В России подчеркивают, что решать судьбу Сирии должны сами сирийцы на основе общенационального и общеконфессионального диалога, без вмешательства извне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на этой неделе неоднократно комментировал ход женевского раунда, отмечая контрпродуктивность предварительных условий.

"Что касается Асада, то мы его не поддерживаем, мы просто категорически не хотим повторять то, что произошло в Ираке, когда почти у всех на Западе было желание ликвидировать "этого диктатора" [Саддама Хусейна], - сказал Лавров в четверг в Берлине. - Я боюсь, как бы страну не ликвидировали вместе с ним, там сейчас очень непростые процессы".

Константин Прибытков, Григорий Сапожников