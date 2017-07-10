Сценарий переговоров по Сирии одобрен "пятеркой" СБ ООН

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура заявил, что на межсирийских переговорах, возобновившихся в понедельник в Женеве, прорыва не ожидается, однако предстоит "большая работа".

Эмиссар провел днем закрытый брифинг для постоянных представителей стран "пятерки" Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), на котором представил свое видение раунда.

"Мы ознакомили послов со сценарием переговоров и получили сильную поддержку наших подходов", - рассказал он.

По словам постпреда России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексея Бородавкина, "пятерка" поддержала подход де Мистуры к переговорам.

"Спецпосланник поделился с нами своими планами, наработками, тем, как он собирается вести переговоры и работать со сторонами, - отметил дипломат. - Все то, что говорил Стаффан де Мистура, получило поддержку со стороны представителей государств - постоянных членов СБ ООН в Женеве".

Конституция и борьба с терроризмом

Де Мистура на пресс-конференции в понедельник конкретно не озвучил повестку дня - "четыре корзины" (вопросы конституции, выборов, управления и борьбы с терроризмом) обсуждаются по умолчанию.

Российская сторона, не участвующая в переговорах, но оказывающая содействие процессу, обозначила две ключевые темы - конституцию и борьбу с терроризмом.

"Надеемся, что будет достигнут определенный прогресс при том понимании, что переговоры будут сосредоточены в основном на двух темах. Первая - это объединение усилий правительства Сирии, ее вооруженных сил и оппозиции в борьбе с террористической угрозой, в первую очередь с ИГ и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенные в РФ террористические организации - прим. ТАСС), - сказал Алексей Бородавкин. - Вторая тема - это конституционная реформа. По нашему мнению, это ключ ко всем другим вопросам политического урегулирования в Сирии".

Как заявил в понедельник в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва не забывает и о других двух "корзинах".

Вместе с тем, по его словам, в конституции должны быть отражены все озабоченности всех без исключения этноконфессиональных и политических групп. "Только так можно рассчитывать, что сирийское государство будет функционировать устойчиво и будет застраховано как от проявлений новых внутриполитических кризисов", - убежден глава МИД РФ.

Де Мистура считает, что возможны различные сценарии в обсуждении конституционной темы.

"Можно рассмотреть нынешнюю конституцию и изменить ее или адаптировать к реальности, а можно выработать процесс, который приведет к новой конституции. Но я не могу сказать, когда это завершится, поскольку это является частью обсуждения", - пояснил спецпосланник.

Российское содействие

Эксперты обращают внимание на некоторые перемены в оппозиционном лагере. Сам факт проведения представителями "московской", "каирской" и "эр-риядской" платформ совместных технических консультаций обнадеживает, хотя говорить о формировании общей делегации на переговорах пока рано. В понедельник руководители трех сегментов оппозиции собрались на рабочий ланч с де Мистурой, который, впрочем, первую встречу утром провел с сирийской правительственной делегацией.

"Мы обсудили, как можно достичь большего прогресса в выработке ими общей позиции относительно важнейших вопросов", - рассказал спецпосланник.

Лавров приветствовал объединение усилий трех платформ оппозиции, особо отметив перемену в подходе "эр-риядской" группы. "Это очень большой, я считаю, качественный сдвиг в подходе этого так называемого Высшего комитета по переговорам, "эр-риядской" группы к выполнению резолюции СБ ООН", - заявил министр.

Бородавкин, отвечая на вопрос ТАСС, подчеркнул, что российские дипломаты будут содействовать достижению компромиссных договоренностей. Постпред сообщил, что в ходе раунда встретится со всеми участниками дискуссий в Женеве.

"Все эти контакты направлены на то, чтобы содействовать переговорному процессу, содействовать тому, чтобы он продвигался вперед, чтобы сирийские стороны достигали компромиссных договоренностей", - пояснил он.

Совбез ООН поддерживает деэскалацию

Глава российской дипмиссии рассказал, что коллеги из стран "пятерки" СБ ООН на брифинге де Мистуры поддержали создание зоны деэскалации на юго-западе Сирии. В свою очередь, эмиссар ООН заявил на пресс-конференции, что "соглашение в целом в широком смысле соблюдается очень хорошо".

"Были некоторые спорадические инциденты в самом начале, но мы можем сказать, что верим в довольно хорошие шансы на результат", - резюмировал он. Вместе с тем, по мнению спецпосланника, деэскалация является временной мерой и не должна создавать угрозу территориальной целостности Сирии.

Взгляд за горизонт

Эмиссар ООН на пресс-конференции впервые официально обозначил дату завершения нынешнего раунда - 14 июля.

Говоря о рабочем ланче с представителями оппозиции, де Мистура отметил, что такого рода "домашняя работа" может быть продолжена.

"Речь идет о продолжении встреч с участием представителей различных групп оппозиции, а также, возможно, с правительством, по вопросам, где они могут работать вместе или, по крайне мере, достигать согласия", - пояснил он. До сих пор прямых переговоров в Женеве между правительством и оппозицией не было - диалог ведется через спецпосланника.

"Мы делаем много домашней работы и будем заниматься этим в ближайшие дни", - сказал он, добавив, что эта деятельность может "в нужное время", когда "позволят политические региональные и глобальные сценарии", увенчаться созывом Женевской конференции по урегулированию в Сирии.