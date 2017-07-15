Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил отсутствие совместной декларации после саммита Украина - ЕС неимением новых "важных" договоренностей. Об этом он сообщил в пятницу в эфире телеканала "Интер".

"Для чего нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже было сказано в Соглашении об ассоциации. Достижения зафиксированы, я их четко назвал. Мы должны идти к заявлениям саммита, которые фиксируют новые очень важные договоренности. Для чего нам повторение того, что уже есть. Для чего нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты, и в котором нет действительно прорывных вещей", - сказал он.

По словам Климкина, главными достижениями саммита с ЕС стали ратификация Соглашения об ассоциации, безвизовый режим и автономные торговые преференции для Украины. "Теперь мы прекрасно понимаем, что у нас завершился определенный важный этап в отношениях с ЕС. Дальше будем работать на практичный, прагматичный результат, выполняя Соглашение об ассоциации", - добавил он.

12 и 13 июля в Киеве состоялся 19 саммит Украина - ЕС при участии председателя Европейского совета Дональда Туска, главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера и президента Украины Петра Порошенко. Однако встреча не увенчалась подписанием совместного итогового заявления или декларации, что является неотъемлемой частью этого мероприятия.

Как сообщило тогда издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, ранее итоговый документ удавалось согласовывать каждый раз "даже в кризисных 2004 и 2011 годах". Как указал источник, "по правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях - лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли".

По данным издания, страны ЕС поставили под сомнение сам факт того, что Украина стремится к интеграции с Евросоюзом. Так, Киев настаивал, чтобы в заявлении была ссылка на фразу из преамбулы соглашения об ассоциации, гласящую, что Евросоюз "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Однако, как отмечает "Украинская правда", ЕС оказался категорически против этого.