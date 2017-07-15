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NYT: Трамп нанял еще одного адвоката для разбирательств по России

Международная панорама
15 июля, 17:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

В Белом доме рассчитывают, что Тай Кобб, ранее занимавший пост прокурора, убедит президента информировать помощников о своих решениях и перестанет ставить их в затруднительное положение

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/IAN LANGSDON

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп нанял авторитетного адвоката Тая Кобба для защиты своих интересов в связи с предполагаемыми контактами с российскими официальными лицами. Кобб из вашингтонской адвокатской конторы Hogan Lovells будет помогать в этом личному юристу главы государства Марку Касовицу, который не справляется с порученными ему обязанностями, сообщила в субботу газета The New York Times.

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Согласно данным ее источников, в Белом доме с огромным облегчением восприняли известие о найме Кобба, который в свое время занимал пост прокурора и считается ветераном американской юстиции. В аппарате Белого дома считают, что этот профессионал убедит Трампа заранее информировать помощников о своих решениях и перестанет, таким образом, ставить их в затруднительное положение, когда им приходится разъяснять журналистам мотивы того или иного шага президента США.

По данным The New York Times, главной претензией в адрес Касовица является фактор его физической удаленности от Вашингтона. Этот юрист принципиально работает безвылазно в своем доме в Нью-Йорке и не может уделять Трампу время семь дней в неделю. Кроме того, Касовиц существенно подорвал свою репутацию, когда, используя непечатные выражения, угрожал человеку, который рекомендовал юристу добровольно перестать защищать интересы Трампа по факту предполагаемых контактов с российскими официальными лицами. Подробности изложила в четверг некоммерческая организация ProPublica, которая базируется в Нью-Йорке и занимается журналистскими расследованиями.

Источник ProPublica на этой неделе направил Касовицу анонимное письмо по электронной почте с предложением подать в отставку. Юрист ответил серией угрожающих посланий, отправленных вечером в течение 30 минут. В них он указывал номер своего телефона и в грубой форме требовал выяснить отношения один на один. Представитель адвоката президента уже направил ProPublica послание с извинениями перед неизвестным адресатом.

В конце мая на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что все вопросы по поводу предполагаемых контактов между людьми из окружения Дональда Трампа и российскими официальными лицами будут впредь передавать Марку Касовицу. Ранее Трамп нанял частного адвоката, чтобы тот помогал ему во взаимодействии как с членами Конгресса США, так и с занимающимися расследованием в отношении России сотрудниками министерства юстиции и назначенным координатором данного расследования спецпрокурором Робертом Мюллером. Касовиц до этого защищал интересы Трампа на протяжении 15 лет.

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