МИД Ирана: референдум о независимости Иракского Курдистана приведет к катастрофе

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что референдум о независимости автономного района Иракский Курдистан приведет к самым негативными последствиям. Об этом он заявил в понедельник во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям.
По словам Зарифа, проведение референдума является "неверным выбором", который будет иметь "катастрофические последствия в сфере безопасности".
В начале июня после встречи с представителями курдских партий в городе Эрбиль, который де-факто является административным центром Иракского Курдистана, глава этого района Масуд Барзани объявил о намерении провести референдум о независимости 25 сентября. В Багдаде в ответ заявили, что любые решения о дальнейшей судьбе Ирака должны быть согласованы всеми сторонами. Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади неоднократно говорил о преждевременности такого шага на фоне нестабильной ситуации в стране и угрозы со стороны террористических группировок.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака. Это область этнического расселения курдов на севере и северо-востоке арабской страны, в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль.