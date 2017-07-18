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ВВС коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии

Международная панорама
18 июля, 14:02 UTC+3 ТАСС

По данным агентства SANA, есть жертвы среди мирного населения

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Материал из 1 страницы
Американский истребитель-бомбардировщик F-18E Super Hornets

Американский истребитель-бомбардировщик F-18E Super Hornets

© REUTERS/Shawn Nickel/U.S. Air Force

ТАСС, 18 июля. ВВС возглавляемой США международной коалиции нанесли удар по окрестностям сирийского города Дейр-эз-Зор, среди мирного населения есть жертвы. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его данным, бомбардировке подвергся населенный пункт Эль-Кишкия к востоку от Дейр-эз-Зора. Точное число погибших и пострадавших пока не приводится.

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